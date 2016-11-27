خروج أكثر من 522 شخصاً من شرق حلب

حلب- معن الغادري- عمار العزو:

خرجت يوم أمس دفعة جديدة تضم 100 أسرة يصل تعدادها إلى أكثر من 522 شخصاً من المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية التكفيرية في الأحياء الشرقية لمدينة حلب حيث قام الجيش العربي السوري بتأمين خروجهم من أحياء مساكن هنانو وبستان القصر والصالحين ومعظمهم من الأطفال والنساء ونقلهم إلى مكان آمن، وكان في استقبال العائلات الرفيق أحمد صالح إبراهيم أمين فرع حلب للحزب والمحافظ حسين دياب.

وبين لؤي قباني أن فرحته وعائلته المؤلفة من زوجته وأطفاله الخمسة لا توصف وهم يشعرون اليوم بأنهم ولدوا من جديد لأن خلاصهم من العصابات الإرهابية هو بمثابة الولادة الجديدة، لافتاً إلى أنهم عاشوا ظروفاً مأساوية للغاية وأطفاله حرموا من التعليم وهم كانوا محرومين من كل مقومات الحياة، موجهاً الشكر للجيش العربي السوري الذي خلصهم من الإرهابيين كما سيخلص كل أبناء الوطن قريباً ويطهر سورية من الإرهاب

محمد رياض اليوسف نوه إلى أنه يعاني من أزمة قلبية ولم يحصل على أي رعاية في الأحياء الشرقية لأن الإرهابيين يحتكرون الأدوية والطعام وكل شيء لهم ولعائلاتهم ويحرمون المدنيين منها.

من جانبه أحمد اليوسف ابن محمد رياض اليوسف الذي يقاتل مع الجيش العربي السوري و شارك مع رفاقه في عمليات عسكرية مكثفة في مساكن هنانو واستطاع الوصول إلى منزله ولقاء عائلته التي حرم من رؤيتها لأكثر من أربعة أعوام وساهم في نقلهم مع عدد من العائلات الأخرى وتأمينهم لخارج المنطقة أكد أن عزيمته قوية وأن الجيش العربي السوري قادم وسيحرر كل أرض الوطن من الإرهاب والإرهابيين.

ونوه الرفيق أمين فرع حلب للحزب أن حلب تشهد يومياً المزيد من الانتصارات بالإضافة للعمل المستمر على ملف المصلحات الوطنية.

ورحب محافظ حلب بالعائلات مؤكداً أن المحافظة قد أمنت لهم ولكل من سيصل من الأحياء الشرقية لاحقاً كافة مستلزماتهم من أماكن إقامة ومستلزمات معيشية.

ندوة للمحامين واحتفالية للصيادلة حول

مرسوم العفو والمصالحات الوطنية

وتحت عنوان “أضواء على مرسوم العفو والمصالحات الوطنية والتسامح ” أقام فرع نقابة المحامين في حلب بالتعاون مع المركز الإذاعي والتلفزيوني أمس ندوة موسعة أكد من خلالها المشاركون على أهمية وضرورة تفعيل المصالحات الوطنية بين أبناء المدينة الواحدة وعودة من غرر بهم وضلوا السبيل من المسلحين إلى حضن الوطن من خلال التسويات التي حددها مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد.

وبين رئيس فرع نقابة المحامين في حلب سالم كريم أن المصالحة ضرورة وطنية ولابد من التسامح والمحبة وعودة الأمن والأمان إلى حلب وربوع سورية كافة، داعياً إلى ترجمة مرسوم العفو على أرض الواقع من خلال رمي السلاح والعودة إلى حضن الوطن .

من جانبه أشار القس إبراهيم نصير رئيس الطائفة الإنجيلية العربية بحلب إلى أنه لا يمكن لأي شخص أن يزرع الشقاق وبذور الفتنة والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد، موضحاً أن أهالي حلب على استعداد لدفع الثمن الأكبر من أجل المصلحة العليا وهي مصلحة.

بدوره بين الدكتور ربيع كوكة رئيس دائرة التفتيش الديني في مديرية أوقاف حلب أن المصالحة الوطنية واجب ديني وأخلاقي وإنساني تفرضه الشرائع السماوية، داعياً أبناء الوطن لتجاوز الخلافات والتوجه إلى المسامحة والمصالحة والمحبة والعيش بأمن وأمان والعمل على إعادة إعمار ما دمرته التنظيمات الإرهابية المسلحة مؤكداً أن النصر سيكون حليفنا على الإرهاب وداعميه لأننا على حق ودعاة محبة وسلام.

وكان فرع نقابة الصيادلة بحلب قد أقام احتفالية بعنوان “من قلبي سلام لحلب” وذلك في مسبح نادي الاتحاد في حي الشهباء تضمنت أنشطة تفاعلية ومسابقات للأطفال حملت رسائل محبة و سلام لأطفال وأهالي حلب في الأحياء الشرقية تدعوهم إلى التصدي للتنظيمات الإرهابية وطردهم من أحيائهم لتعود حلب واحدة موحدة .

وأكد أمين فرع حلب للحزب أنه لا توجد رسالة سلام أبلغ من هذه الرسالة التي وجهها أطفال مدينة حلب إلى إخوانهم في الأحياء الشرقية حاملة حباً طاهراً صافياً نقياً ممزوجاً بحب الوطن وبدماء الشهداء الطاهرة التي روت تراب الوطن في سبيل عزته وكرامته، موضحاً أن هذه الرسائل تدعو أطفال حلب في الأحياء الشرقية إلى العودة إلى الأحياء الآمنة والعيش بمحبة وسلام وممارسة حياتهم الطبيعية ومتابعة تعليمهم في المدارس، مبدياً استعداد هؤلاء الأطفال الأبرياء الذهاب إلى الأحياء الشرقية لاحتضان أشقائهم بعد تطهير هذه الأحياء من رجس الإرهاب.

من جانبه أوضح الدكتور عبد الله الجراح رئيس فرع نقابة الصيادلة في حلب أن النصر الكبير أصبح قاب قوسين أو أدنى وعلى التنظيمات الإرهابية إما الرحيل أو الموت تحت أقدام أبطال جيشنا الباسل، داعياً كل من حمل السلاح للاستفادة من مرسوم العفو والعودة إلى حضن الوطن وإعادة بناء ما دمرته العصابات الإرهابية المجرمة.

وتخلل الفعالية تقديم فقرات غنائية كورالية وطنية حملت معاني كبيرة وسامية لمفهوم حب الوطن والدفاع عنه ضد أعدائه .

أطفال ونساء حلب يوجهون رسالة محبة وسلام

وفي وقت سابق وجه أطفال ونساء حلب رسالة محبة إلى الأطفال والأهالي في الأحياء الشرقية من المدينة عبر لوحة جدارية على حائط فرع حلب للحزب رسمت عليها آثار حلب وقلعتها مزينة بعلم الجمهورية العربية السورية.

وشارك في الفعالية التي أقامها فرح حلب للاتحاد النسائي بالتعاون مع فرع نقابة الفنون التشكيلية وزير السياحة المهندس بشر يازجي وأمين فرع حلب للحزب ومحافظ حلب. وقام أطفال ونساء منظمة الاتحاد النسائي بالرسم على هذه اللوحة التي جسدت من خلال رسوماتهم العفوية والصادقة حبهم لوطنهم والدفاع عنه والعمل سوية لبناء سورية المتجددة وعودة كل من غرر به إلى حضن الوطن وطرد الارهابي خارج حدود الوطن أو قتله لتكون سورية مقبرة للغزاة الإرهابيين، داعين في لوحتهم أطفال الأحياء الشرقية للعودة إلى مقاعد المدرسة لمحاربة الجهل والظلام بالنور والعلم.