البرلمان العراقي يوافق على دمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة القوات العراقية تطرق بوابة تلعفر.. وتحرر 400 عائلة

وافق مجلس النواب العراقي بأغلبية أعضائه، أمس، على مشروع قانون دمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة العراقية، وأكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون “الحماية القانونية للحشد الشعبي” سيكون ضمانة لإقرار حقوق مقاتلي الحشد، لافتةً إلى أن تنفيذ القانون سيتمّ وفقاً لضوابط عمل المؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع.

ويعتبر القانون الجديد فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة ومساندة للقوات العراقية، ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديداً للأمن الوطني العراقي.

وينصّ القانون على أن فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي تمارس مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه عند وجود تهديدات أمنية تستدعي تدخلها الميداني.

ويتمتع أفراد ومنتسبو فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي وضحايا الأعمال العسكرية منهم وفق القانون بذات الراتب والحقوق التقاعدية والامتيازات التي يتمتع بها أقرانهم من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة البرلمان أن قانون الحشد الشعبي الذي تمّ إقراره بعد مفاوضات طويلة يشمل المتطوعين وأبناء العشائر، مشيراً إلى أن امتيازاتهم متساوية، وأوضح أن تحديد أعداد المرتبطين بالحشد الشعبي أمر يعود للقائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الحكومة حيدر العبادي مطالباً بمراعاة تمثيل جميع المحافظات في الحشد.

من جهته رأى رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم أن التصويت على قانون الحشد الشعبي خطوة وطنية مهمة تمهيداً للتسوية التي يعتزم التحالف طرحها، مشيراً إلى أن الحشد لا يمثل مذهباً أو جماعة بقدر ما يمثل العراق.

يذكر أن هيئة الحشد الشعبي منذ تأسيسها بعد حزيران 2014 بقيت هيئة تتبع الحكومة العراقية برئاسة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، وبقيت تتلقى الأوامر من رئيس الحكومة وتتحرّك بقرار منه وإدارة عسكرية ميدانية من قبل نائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

ميدانياً، سيطرت القوات العراقية المشتركة على الطريق الرابط بين قضاء تلعفر ومدينة الموصل في محافظة نينوى، وتمكّنت من تحرير 400 عائلة من قبضة إرهابيي “داعش” غرب تلعفر.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي عن قائد الشرطة الاتحادية: إن قوات الشرطة الاتحادية تمكّنت من تحرير قرية أم المصائد جنوب غرب مدينة الموصل والسيطرة على الطريق الرابط بين الموصل وتلعفر.

وأعلنت خلية الإعلام الحربي أن قطعات الفرقة التاسعة، وبعد تحرير قرية جليوخان، تقدّمت باتجاه معمل أسفلت جليوخان لتحريره من إرهابيي “داعش”، مشيرةً إلى أن قوات الحشد الشعبي حرّرت قريتي العجبوري والبينونة غرب تلعفر، واتجهت نحو تطويق قرية السلام، بعد اشتباك مع ” داعش” داخل القرية، كما حرّرت أيضاً قرى تل سمير الكبير والعجبوري ضمن المحور الغربي للموصل، وقرية أم المصائد جنوب غرب الموصل.

وبذلك تكون القوات العراقية لا تزال تقاتل في الجانب الأيسر من المدينة شرق نهر دجلة للوصول إلى منفذ يمكنها من الدخول إلى شرق المدينة الأيمن، المعقل الرئيس لتنظيم “داعش” الإرهابي، وهو ما دفع القيادات العسكرية مؤخّراً لإجراء تغيير تكتيكي في خطتها بتفعيل محور غرب المدينة والتوجه نحو قضاء تلعفر.

وتشكّل القواعد العسكرية القريبة من مركز مدينة الموصل مناطق إستراتيجية لتأمينها الإسناد والدعم الجوي للقطعات البرية، التي تتولى مهمة اقتحام المناطق، بحسب وزارة الدفاع العراقية، وقال المتحدّث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة: إن قضاء تلعفر يعد أحد أهم المناطق الإستراتيجية للقوات العراقية التي تتقدّم نحو مركز مدينة الموصل، وأشار إلى أن عمليات استهداف جوي تجري حالياً لمواقع التنظيم داخل قضاء تلعفر، مشيراً إلى أنه في الأيام القادمة ستنطلق العملية العسكرية باتجاه تحرير تلعفر.

وفي دمشق، أكد المشاركون في الوقفة التضامنية، التي نظمتها السفارة العراقية، وقوفهم إلى جانب القوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي في معارك تحرير الموصل وباقي المناطق العراقية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، مشيرين إلى أن المعركة ضد الإرهاب في العراق وسورية واحدة.

وفي كلمة له بين القائم بأعمال السفارة العراقية في سورية، رياض الطائي، أن الوقفة تعبير رمزي عن وقوف الجالية العراقية اسناداً وتضامناً مع القوات المسلحة العراقية في المعارك التي تخوضها لتحرير الموصل وكل الأراضي العراقية من عصابات “داعش” الإرهابية، وأشار إلى أن إصرار أبناء العراق على دحر التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها فيه مصلحة لجميع دول المنطقة.

كما أكد مسؤول العلاقات العامة في حركة النجباء محمود الموسوي استمرار المقاومة حتى القضاء على الإرهاب، مشيراً إلى أن تحرير الموصل يعد نقطة أساسية في دحره وقطع خطوط إمداده من تركيا، التي ترعى وتدعم الإرهاب في سورية والعراق.

من جانبه أكد عضو مجلس الشعب عمر أوسي أن معركة تحرير الموصل في العراق الشقيق لا تنفصل أبداً عن معركة الجيش السوري والقوات الرديفة والحليفة ضد الإرهاب في سورية، مشيراً إلى أن أي انتصار في العراق هو انتصار في سورية، حيث يواجه البلدان الشقيقان عدواً مشتركاً هو الإرهاب المدعوم من الأنظمة الخليجية والنظام التركي والدوائر الصهيوأمريكية، ودعا من يريد القضاء على الإرهاب الى التنسيق الكامل مع الجيش السوري والقوات الرديفة، مشيراً إلى أن الغزو التركي للأراضي السورية عدوان وانتهاك للجغرافيا الوطنية السورية خدمة لأمريكا.

حضر الوقفة عدد من أبناء الجالية العراقية في سورية وشخصيات اجتماعية دينية وسياسية واقتصادية مختلفة.

سانا-وكالات