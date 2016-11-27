أردوغان يواصل ابتزاز أوروبا ويلوّح بتمديد حالة الطوارئ

واصل رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ابتزاز الاتحاد الأوروبي، وردّاً على قرار البرلمان الأوروبي بوقف مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد، أعلن أمس عن احتمال تمديد حال الطوارئ في البلاد ثلاثة أشهر جديدة، ومن ثمّ ثلاثة أشهر أخرى، اعتباراً من كانون الثاني القادم، وكرّر “سلطان الدواعش” انتقاداته الحادة مرّة أخرى للحكومات والمؤسسات الأوروبية، متهماً إياها بدعم الإرهاب!.

وأدى فرض حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز الماضي إلى اعتقال 37 ألف شخص، وإقالة نحو 75 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد قوات الأمن، ويقبع عشرة من أعضاء البرلمان وأكثر من 120 صحفياً أيضاً خلف القضبان، فيما أغلقت مئات الجمعيات ووسائل الإعلام، ما أثار مخاوف الاتحاد الأوروبي.

والجمعة، حمل أردوغان بشدة على تصويت البرلمان الأوروبي، وجدد عزمه على إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي ألغيت عام 2004، رغم تحذيرات القادة الأوروبيين الذين يعتبرون أن هذا الإجراء يتعارض مع عضوية الاتحاد الأوروبي، كما هدد أردوغان بفتح حدود تركيا للسماح للمهاجرين بالتوجّه إلى أوروبا.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: إن “الاتفاق يجب احترامه وسيحصل ذلك”، فيما أكد أغلب السياسيين أن أوروبا لن تنحني أمام ابتزازات أردوغان، بينما رأى البعض الآخر أن أردوغان يستخدم اللاجئين كالانتحاريين، وأنه لم يختلف كثيراً في هذا الأمر عن منطق تنظيم “داعش” الإرهابي.

غير أن رد السياسي البريطاني، وعضو حزب الديمقراطيين الأحرار، أندرو داف كان الأكثر لفتاً للانتباه، فقد نشر على حسابه الشخصي في موقع تويتر تغريدة خاطب فيها أردوغان بالقول: “إن فتحت الحدود، فسيكون أغلب اللاجئين إلى أوروبا هم الأتراك”، في إشارة منه إلى لجوء آلاف الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي، على خلفية تدمير المدن في جنوب شرق تركيا.

وفي الداخل التركي، أكد آيكوت أردوغدو، عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، أن حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان قدّم الدعم لجميع التكفيريين الأجانب الذين دخلوا إلى سورية للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية.

وحول تعامل أردوغان مع ملف اللاجئين ومتاجرته به لخدمة مصالحه الشخصية، أكد أردوغدو أن أردوغان يستغل أزمة اللاجئين من أجل الحصول على تنازلات مالية وسياسية من الاتحاد الأوروبي لكنه اصطدم بحقيقة الموقف الأوروبي المستعد لتجميد العلاقات مع تركيا بسبب سياسات النظام التركي الاستفزازية في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن سبب أزمة اللاجئين هو أردوغان الذي أراد استغلالهم كورقة مساومة في حساباته الخاصة حول سورية والعلاقة مع الغرب.

كما أكد رئيس اتحاد النقابات العمالية الثورية في تركيا كاني باكو أن أردوغان لا يريد أن يعترف بسياساته الفاشلة في المنطقة، وأضاف: “أردوغان كان يحلم ويخطط لأن يكون خليفة وسلطاناً عثمانياً جديداً بعد ما سمي “الربيع العربي”، لكنه اصطدم بحقيقة الواقع السوري، حيث سقطت أحلامه على أبواب دمشق، بعد أن أفشل الشعب السوري مخططاته هو وحلفاؤه إضافة إلى جميع المخططات الإمبريالية والرجعية”.

يأتي هذا فيما نزل الآلاف إلى شوارع إسطنبول، في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وبعيد أيام من إلغاء الحكومة مشروع قانون يسقط الإدانة عن مغتصبي قاصرات إذا ما تزوّجوا ضحاياهم، وردد المحتجون هتافات “نحن نقاوم” و”بالمقاومة نربح.

ووفق منظمات تركية لمناهضة العنف ضد النساء فقد شهدت تركيا بين 2012 و2016 مقتل 1160 امرأة بينهن 223 قتلن هذا العام.

اقتصادياً، يواصل الاقتصاد التركي خسائره، مع الإعلان عن خسائر بلغت 216 مليار ليرة بسبب سعر ارتفاع سعر الدولار، وتراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار، ما انعكس سلباً على الموازين الخارجية لتركيا.

ويرجع خبراء اقتصاديون أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة إلى عدة أسباب، منها: توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، واستمرار حالة الطوارئ في تركيا واحتمالية تمديد مدتها.

وكالات