روسيا تسلّم أدلة تثبت استخدام الإرهابيين أسلحة كيميائية في قرية أم حوش الجيش يسيطر على مساكن هنانو في شرق حلب.. ويكثف ضرباته على تجمعات التكفيريين في ريفي حماة وإدلب

حققت وحدات من قواتنا المسلحة أمس تقدماً جديداً في أحياء شرق حلب باستعادتها السيطرة بشكل كامل على مساكن هنانو والمنطقة المحيطة بها بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيها. في وقت كثف الطيران الحربي السوري ضرباته على مقرات وتحركات إرهابيي “جيش الفتح” المرتبط بنظامي أردوغان وآل سعود في ريفي حماة وإدلب وأسفرت الضربات عن تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة في العديد والعتاد. وفيما تصدت وحدات أخرى من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية لهجوم إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة المرتبط بالعدو الإسرائيلي على نقاط عسكرية في ريف القنيطرة الشمالي، دكت وحدات الجيش العاملة في درعا أوكاراً وتجمعات للتنظيمات التكفيرية وأوقعت عدد كبير منهم بين قتيل وجريح.

سياسيا،ً جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مطالبة النظام التركي بسحب قواته من الأراضي السورية فوراً، في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية استخدام الإرهابيين الخردل السام في ريف حلب الجنوبي وأن الدلائل تؤكد امتلاكهم دورة إنتاجية مضبوطة لإنتاج الأسلحة الكيميائية.

وفيما أعلن فيكتور اوزيروف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد الروسي أن موسكو يمكن أن تستخدم قاعدة همدان الجوية في إيران في حال اضطلاع السفينة ادميرال كوزنيتسوف بمهمة جديدة، قال وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان إن بلاده ستقوم بما يلزم فيما يتعلق بالتعاون مع الروس لدعم وإسناد الحكومة السورية الشرعية وسد حاجاتها، بينما كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن تنظيم داعش الإرهابي حصل على أموال مخصصة لما يسمى برنامج إعانات السكن الحكومي في بريطانيا.

وفي التفاصيل، استعادت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة خلال عمليات نوعية السيطرة بشكل كامل على مساكن هنانو والمنطقة المحيطة بها في حلب، وتم خلال العمليات تكبيد التنظيمات الإرهابية التكفيرية المرتبطة بنظامي أردوغان وآل سعود خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد. وبدأت وحدات الهندسة على الفور بعمليات تمشيط واسعة لإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في الساحات والشوارع.

كما نفذت وحدات من الجيش عمليات على أوكار وتحركات إرهابيي تنظيم داعش في قريتي المزبورة والقبطة شمال شرق مدينة حلب بنحو60 كم أسفرت عن تدمير 8 عربات لإرهابيي التنظيم الإرهابي والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين.

وفي ريفي حماة وإدلب نفذ سلاح الجو سلسلة ضربات طالت تجمعات وخطوط إمداد للتنظيمات الإرهابية في مدينة مورك وقرية سكيك وشمال مدينة صوران بريف حماة الشمالي وفي بلدتي خان شيخون والتمانعة وشمال بلدة أبو الضهور بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، وتأكد مقتل العديد من الإرهابيين من بينهم متزعمون بعد تدمير مراكز قيادة وتحصينات وعربات مدرعة ومستودعات أسلحة وذخيرة لهم خلال الضربات الجوية.

وفي القنيطرة وريفها خاضت وحدات من الجيش بالتعاون مجموعات الدفاع الشعبية اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة المنتشرة في أحراج طرنجة ومحيط تل الحمرية وجباثا الخشب هاجمت بعض النقاط العسكرية في موقع النقار الغربي ومزارع الأمل بالريف الشمالي، وانتهت الاشتباكات بتكبيد الإرهابيين قتلى ومصابين وفرار من تبقى منهم باتجاه المناطق التي انطلقوا منها وتدمير أسلحة وعتاد حربي كان بحوزتهم.

وفي ريف حمص نفذ سلاح الجو سلسلة طلعات على مقرات ومحاور تحرك لإرهابيين من تنظيم داعش تركزت على تجمعات ومقرات لتنظيم داعش الإرهابي جنوب شرق مدينة القريتين ومحيط حقل شاعر للغاز بريف تدمر وفي قرية رسم حميدة شرق مدينة حمص بنحو 73 كم. وتأكد مقتل عدد من متزعمي التنظيم التكفيري خلال الطلعات الجوية بعد تدمير مقر قيادة لهم وعدد من العربات بعضها مزودة برشاشات ثقيلة وأخرى تقل عدداً منهم.

واشتبكت وحدة من الجيش مع مجموعة إرهابية من جبهة النصرة هاجمت إحدى النقاط العسكرية في تل القطري على اتجاه تلبيسة انتهت بإحباط الهجوم وإيقاع أفراد المجموعة قتلى ومصابين وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وعتاد حربي.

وفي درعا وريفها نفذت وحدات من الجيش عمليات مكثفة على تجمعات للإرهابيين جنوب غرب سد درعا وحي البحار في درعا البلد وشمال غرب جسر الغارية الغربية أسفرت عن مقتل العديد من الإرهابيين وتدمير سيارتين وجرافة كانوا يستخدمونها في تجريف الأراضي وتهديم المنازل، ومن بين الإرهابيين القتلى رياض أحمد أبو نقطة وأنس الحاج علي ومحمد زياد مطر الحاج علي.

وفي وقت سابق دمرت وحدة من الجيش وكراً لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في الطرف الغربي لمخيم النازحين وقضت على معظم أفراد مجموعة إرهابية كانت تتحصن داخل مبنى في محيط دوار المصري في منطقة درعا البلد.

شهداء وجرحى في اعتداءات إرهابية

من جهة ثانية استهدفت التنظيمات الإرهابية التكفيرية بالقذائف والرصاص مجموعات من المدنيين أثناء خروجهم من الأحياء الشرقية لمدينة حلب باتجاه المناطق الآمنة.

وذكر مراسلنا في حلب إن المجموعات الإرهابية المنتشرة في حي الحيدرية أطلقت مساء أمس قذائف صاروخية والرصاص على عشرات المواطنين خلال توجههم من الأحياء الشرقية إلى نقاط الجيش العربي السوري في منطقة هنانو ما تسبب بارتقاء 3 شهداء وإصابة 22 شخصاً أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وكان مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب أفاد في وقت سابق بأن التنظيمات الإرهابية استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية حي الميدان السكني تسببت بارتقاء 3 شهداء بينهم امرأتان وإصابة 15 شخصاً بجروح وأضرار مادية فى الممتلكات العامة والخاصة للأهالي.

إلى ذلك أصيبت امرأة بجروح جراء اعتداء المجموعات الإرهابية التابعة لما يسمى جيش الفتح على بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب. وذكرت مصادر أهلية في البلدة أن مجموعات إرهابية متحصنة في بلدة بنش قصفت بلدة الفوعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة أدت إلى إصابة امرأة بجروح ووقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

المقداد: النظام التركي مسؤول عن التوتر في المنطقة

سياسياً، جدد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مطالبة النظام التركي بسحب قواته من الأراضي السورية فوراً، مشدداً على أن هذا النظام هو المسؤول عن كل التوتر الذي يحدث في المنطقة. وقال المقداد في تصريح لقناة الميادين إن الأوضاع لن تستقيم في المنطقة ما دامت تركيا تحتل أراضي سورية، وأشار إلى أن النظام التركي هو المسؤول عن تخريب العلاقات السورية التركية وما تم إنجازه قبل بدء الحرب على سورية حيث بات هذا النظام جزءاً لا يتجزأ من حشد الإرهابيين وتسليحهم ودعمهم وتقديم كل ما يلزم من أجل تدمير سورية وقتل السوريين .

ورداً على سؤال حول اتهامات النظام التركي لسورية قال المقداد إذا كان على الأتراك أن يحتجوا يجب أن يحتجوا على أنفسهم من جهة ومن جهة أخرى فإن ما حدث هو داخل الأراضي العربية السورية.

بوتين يبحث مع رئيس النظام التركي الأزمة في سورية

إلى ذلك بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي أمس الأزمة في سورية. وجاء في بيان للكرملين أن بوتين وأردوغان تبادلا خلال الاتصال وجهات النظر بشأن الوضع في سورية.

“الدفاع الروسية” تؤكد استخدام الإرهابيين أسلحة كيميائية في ريف حلب

من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية استخدام الإرهابيين الخردل السام في ريف حلب الجنوبي وأن الدلائل تؤكد امتلاكهم دورة إنتاجية مضبوطة لإنتاج الأسلحة الكيميائية.

وذكرت الوزارة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي أن الخبراء الروسيين سلموا الجانب السوري في الـ 16 من الشهر الجاري عينات من التربة من مكان سقوط قذيفة أطلقها المسلحون على المدنيين في قرية أم حوش إضافة إلى عينات من القذيفة نفسها المصنوعة على شكل قذيفة هاون، موضحة أن القذيفة يدوية الصنع ومن عيار 240 مم وتحتوي في الجزء الذيلي منها على سدادة تستخدم في تصنيع العبوات الكيميائية، ولفتت إلى أنه لدى سحب القذيفة من الحفرة التي أحدثتها في التراب تسرب من الفتحة الواقعة أسفل صاعقها سائل كثيف بلون بني غامق حيث كشفت أجهزة الفحص عن احتواء السائل المذكور والتربة المحيطة بالقذيفة على مواد سامة حارقة للجلد، مبينة أنه تم إرسال عينات من السائل والتربة إلى المختبرات الكيميائية العسكرية الروسية لدراستها.

وأوضحت الوزارة أن الخبراء العسكريين الروسيين المختصين يعكفون في الوقت الراهن على تحديد مصدر المواد الكيميائية التي وقعت في أيدي المسلحين وقنوات وصولها إليهم من خارج سورية وذلك بعد معاينة قذائف كيميائية أطلقها المسلحون في حلب ولم تنفجر، مؤكدة أن العينات التي تم تحليلها وفقاً لمعايير المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية شفت عن احتوائها على مادة الخردل السامة وهو ما يثبت امتلاك المسلحين دورة إنتاجية مضبوطة لإنتاج الأسلحة الكيميائية، وبينت أنه من غير المستبعد حصول المسلحين على الخردل وغيره من المواد الأخرى عالية السمية من خارج سورية، مؤكدة الاستمرار في العمل على تحديد القنوات الممكنة لإيصال المواد السامة إلى الإرهابيين في سورية.

روسيا يمكن أن تستخدم قاعدة همدان الجوية

من جهة أخرى أعلن فيكتور اوزيروف رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس الاتحاد الروسي أن موسكو يمكن أن تستخدم قاعدة همدان الجوية في إيران في حال اضطلاع السفينة ادميرال كوزنيتسوف بمهمة جديدة.

وكان وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان قال في وقت سابق أمس إن بلاده ستقوم بما يلزم فيما يتعلق بالتعاون مع أصدقائنا وخاصة الروس لدعم وإسناد الحكومة السورية الشرعية وسد حاجاتها وسنتخذ خطوات عملية بالتناسب مع ذلك، مضيفاً إنه إذا كان الأمر يقتضي استخدام الروس لقاعدة نوجيه في مدينة همدان من اجل إسناد العمل الميداني في سورية فإننا سنفعل ذلك.

وفي طهران بحث الرئيس الإيراني حسن روحاني مع وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو التعاون الثنائي بين إيران وتركيا وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وأكد روحاني أن الأزمات في المنطقة ومن بينها سورية والعراق ستتم تسويتها دون الحاجة إلى التدخل الخارجي وقال: إن الأمن في سورية والعراق ينبغي أن يكون أساساً للتعاون بين إيران وتركيا وما هو مهم اليوم هو أن تتمكن دول الجوار من تأدية دورها البناء في تسوية مشاكل المنطقة بشكل جيد، وشدد على ضرورة الحفاظ على سيادة الأرض ووحدة الشعب في سورية والعراق ووقف قتل الشعبين وتهديم بناهما التحتية ومساعدة المهجرين على العودة إلى منازلهم.

بدوره قال جاويش اوغلو: إن الحفاظ على سيادة الأرض والوحدة الوطنية في سورية والعراق تخدم إيران وتركيا والسلام والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى دور إيران البناء في القضايا الدولية وضرورة إقامة السلام ومكافحة الإرهاب في المنطقة.

كما بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في لقاء آخر مع جاويش أوغلو ورئيس جهاز المخابرات التركي هاكان فيدان القضايا الثنائية والإقليمية وأكدا ضرورة متابعة المشاورات.

من جهة ثانية كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن تنظيم داعش الإرهابي حصل على أموال مخصصة لما يسمى برنامج إعانات السكن الحكومي في بريطانيا، وأوضحت أن أكثر من 5 آلاف جنيه استرليني مخصصة لإعانات السكن استخدمت لتمويل خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي ومرتبطة بالهجمات التي وقعت في بروكسل وباريس هذا العام.

ولفتت الصحيفة إلى أن متواطئين مع تنظيم داعش الإرهابي احتالوا على نظام إعانات السكن الحكومي وجمعوا ألاف الجنيهات الإسترلينية بهدف تحويلها إلى التنظيم المذكور في سورية أو إنهم استخدموها للخروج من بريطانيا والانضمام إليه.