الرئيس الأسد في برقية تعزية للرئيس راؤول كاسترو : سيبقى اسمه ملهماً لكل الشعوب الطامحة إلى التحرّر من ربقة الاستعمار والهيمنة قيادة الحزب: حركة التحرّر العالمية خسرت رمزاً كبيراً من رموزها

أرسل السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، برقية تعزية للرئيس راؤول كاسترو روس رئيس جمهورية كوبا بوفاة القائد فيديل كاسترو، أعرب فيها باسمه وباسم الشعب في الجمهورية العربية السورية للرئيس روس وللقيادة الكوبية والشعب الكوبي الصديق عن أحر مشاعر التعازي والمواساة متمنياً للفقيد الرحمة وللقيادة وللشعب الكوبي دوام العز والانتصار.

وأكد الرئيس الأسد في البرقية أن القائد العظيم فيديل كاسترو قاد نضال شعبه وبلاده ضد الامبريالية والهيمنة لعقود من الزمن بكل كفاءة واقتدار، وأصبح صموده أسطورياً وملهماً للقادة والشعوب في كل أنحاء العالم، وأشار إلى أن “كوبا الصديقة تمكّنت بقيادته من الصمود في وجه أعتى العقوبات والحملات الظالمة التي شهدها تاريخنا الحديث، فأصبحت بذلك منارة لتحرّر شعوب دول أمريكا الجنوبية وشعوب العالم أجمع، وأن اسم فيديل كاسترو سيبقى خالداً في أذهان الأجيال وملهماً لكل الشعوب الطامحة إلى الاستقلال الحقيقي والتحرّر من ربقة الاستعمار والهيمنة”.

كما أكدت قيادة الحزب أن العالم فقد برحيل الزعيم كاسترو مناضلاً عالمياً مرموقاً وواحداً من قادة الكفاح ضد الامبريالية والاستعمار الجديد، ومن أجل ترسيخ مبادئ الاستقلال وحقوق الشعوب في خياراتها الحرّة، وقالت في بيان: “إن حركة التحرّر والسلام والاستقلال العالمية بكل فصائلها وقواها خسرت برحيله رمزاً كبيراً من رموزها، وقائداً استطاع أن يقرن القول بالفعل والفكر بالممارسة، فكان ورفاقه مدرسة للمناضلين في أمريكا اللاتينية وفي جميع أرجاء المعمورة”.

وبينت قيادة الحزب أن سورية وفلسطين وحزب البعث العربي الاشتراكي وجميع العرب الشرفاء خسروا صديقاً مخلصاً لقضاياهم، وداعماً لهم منذ انتصار الثورة الكوبية، ومدافعاً ثابتاً عن قضية العرب المركزية، قضية فلسطين، ومناهضاً للعنصرية والصهيونية والإرهاب وكل أشكال الظلم والاستبداد، وعبّرت عن ألم حزب البعث وألم السوريين والعرب الشرفاء جميعاً بهذا الحدث الجلل، وتوجّهت إلى أسرة المناضل فيدل كاسترو وإلى شعب كوبا الصديق وجميع شعوب العالم المناضلة بالتعزية، ومشاعر المشاركة في المصاب، وإلى روح هذا البطل بكل آيات التقدير والإجلال”.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقائد الثورة الكوبية، معتبراً أنه رمز لحقبة كاملة من تاريخ العالم، وقال، في برقية تعزية وجهها إلى الرئيس الكوبي راؤول، “إن اسم رجل الدولة المميّز هذا يعتبر رمزاً لعصر في تاريخ العالم الحديث”، مشيراً إلى أن كاسترو كان صديقاً وفياً لروسيا يمكنها الاعتماد عليه، وأضاف: إن كوبا، التي نالت الحرية والاستقلال في عهد فيدل كاسترو، أصبحت قدوة ملهمة لبلدان وشعوب عديدة.

وبين بوتين أن كاسترو تمكن من بناء كوبا حرّة ومستقلة أصبحت عضواً نافذاً في المجموعة الدولية، وتابع: “إن كاسترو كان يجسّد المثل العليا لسياسي ومواطن ووطني مقتنع بصدق بصوابية القضية التي كرّس حياته من أجلها، ولذلك ستبقى ذكراه راسخة في قلوب مواطني روسيا”.

جين بينغ: فقد الشعب الصيني رفيقاً صالحاً ووفياً

من جهته أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن كاسترو سيبقى خالداً، وقال في برقية تعزية نقلها التلفزيون الرسمي الصيني: “لقد فقد الشعب الصيني رفيقاً صالحاً ووفياً”.

وكانت وسائل الإعلام الصينية الرسمية وجهت تحية أيضاً لذكرى كاسترو، مشددة على أن “الصين وكوبا صديقان قريبان ورفيقان”، مشيرة إلى أن كوبا كانت أول دولة في الأميركيتين تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية في 1960.

وفي بيروت، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن تعازيه العميقة للشعب والقيادة الكوبية بوفاة فيديل كاسترو، وقال، في برقية إلى الرئيس راؤول كاسترو، “إن القائد الأعلى للثورة الكوبية ترك لقرابة قرن في ضمير العالم بصمة أكسبتها خبرته الطويلة قوة إقناع ومهابة حتى غدت مواقفه السياسية وجدلياته القومية نهجاً تفرّد به”، وأعرب عن أمله بأن تبقى ذكرى فيديل كاسترو قوة دفع لحاضر كوبا ومستقبلها.

ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس كاسترو خلال برقية عزاء بأنه كان “مدافعاً صلباً عن قضايا وطنه وشعبه وعن قضايا الحق والعدل في العالم”.

ويثني الفلسطينيون على كوبا في عهد فيدل كاسترو باعتبارها الدولة الأميركية اللاتينية الوحيدة التي صوّتت ضد قرار تقسيم فلسطين الصادر عام 1947.

وكان كاسترو أعلن في عام 1973 في مؤتمر القمة الرابع لدول عدم الانحياز بالجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل” والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية.

من جهته، حثّ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بلده على استكمال مسيرة كاسترو وحمل علم الاستقلال الذي كان يرفعه.

ونعى الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو الزعيم الثوري الراحل، ووصفه بأنه أحد أبرز رموز القرن العشرين وصديق للمكسيك.

وفي الهند، التي كانت حليفاً لكوبا في حركة عدم الانحياز، أعرب الرئيس براناب مخرجي عن المواساة في وفاة كاسترو، واصفاً الزعيم الكوبي الراحل بأنه صديق الهند الحميم.

أما رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما فقال: إن كاسترو دافع عن حرية المقموعين في أنحاء العالم.

وكان الرئيس الكوبي راؤول كاسترو أعلن عبر التلفزيون الوطني خبر رحيل شقيقه فيدل، منوّهاً بمسيرته النضالية وصموده في مواجهة محاولات الهيمنة على كوبا، وعمله الدؤوب من أجل مستقبل بلاده وتطورها، وأشار إلى أنه و”بناء على رغبة عبّر عنها فيدل سيتمّ حرق جثمانه”.

سانا- وكالات