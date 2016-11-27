بعد حياة حافلة بالنضال التحرري والصمود الوطني.. رحيل الصديق المخلص للقضايا العربيّة القائد فيدل كاسترو

بعد حياة حافلة بالنضال والكفاح، توفي ليلة الجمعة الزعيم الكوبي والرئيس السابق فيدل كاسترو، الصديق المخلص للقضايا العربيّة، عن عمر يناهز التسعين عاماً.

وولد فيدل الكسندر كاسترو في 13 آب عام 1926، في مقاطعة أورينت جنوب شرق كوبا، لأب مزارع وأمّ كانت خادمة لزوجة والده الأولى، وتلقّى تعليمه الأوّلي في مدارس داخلية في سانتياغو، ثمّ انتقل للمدرسة الثانوية بيلين في مدينة هافانا، والتحق بجامعتها، حيث تخرّج من كلية الحقوق عام 1945.

وبدأ حياته النضالية عام 1953، حيث شكّل مجموعة لمواجهة سياسات الديكتاتور باتيستا القمعية، ليقضي عامين في السجن، ومن ثمّ سافر إلى المكسيك حيث اجتمع برفاقه الثوريين، وعلى رأسهم أخوه راؤول والمناضل الأرجنتيني الكوبي أرنستو تشي غيفارا للتخطيط لثورة مسلحة بهدف إنهاء الهيمنة الأمريكية على كوبا.

وفي عام 1959 نجح كاسترو ورفاقه في إسقاط نظام باتيستا، ليتسلّم مقاليد الحكم في البلاد، حيث تبنى الفكر الشيوعي ولتصبح كوبا أول بلد يعتنق الشيوعية في العالم الغربي، وقام بتأميم المصافي والمصانع، والتي بلغ مجموع أرصدتها ما يقرب من مليار دولار في ذلك الوقت، واعتمد سياسة الوقوف إلى جانب القضايا المحقّة لدول العالم الثالث، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض حصار جائر على كوبا.

حكم فيدل كاسترو كوبا قرابة الـ 50 عاماً، تعرّض خلالها للعديد من محاولات الاغتيال، كما واجه محاولة أمريكية لاجتياح كوبا عام 1961، وبقي محافظاً على منهجه إلى أن أعلن في التاسع عشر من شباط 2008 استقالته من منصبي رئاسة الدولة والقيادة العامة للقوات المسلحة الكوبية بسبب حالته الصحية، ليخلفه في المنصب شقيقه راؤول.

وتذكر وكالات الأنباء أن فيدل كاسترو نجا من أكثر من 600 محاولة اغتيال، وتحدّى 10 رؤساء أميركيين، وواكب أكثر من نصف قرن من التاريخ، وتحوّل إلى مثال يُحتذى أمام بلدان وقيادات أخرى في أمريكا اللاتينية وغيرها، وربما يكون الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز أبرز مثال على اقتفاء قادة أمريكا الجنوبية أثر كاسترو في سياسة مواجهة وتحدي النفوذ الأميركي.