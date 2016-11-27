النظـام السـعودي يرتكب مـجـزرة جديدة في الـحـديدة والجيش اليمني يدمر زوارق للمرتزقة قبالة مثلث العمري

استشهد 16 يمنياً وأصيب آخرون معظمهم من النساء والأطفال أمس في مجزرة جديدة ارتكبها طيران العدوان السعودي بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وقال مصدر بمحافظة الحديدة إن طيران العدوان استهدف منزلين في منطقة القطيع بمديرية المراوعة ما أدى إلى استشهاد 12 مواطناً معظمهم نساء وأطفال وإصابة آخرين، مضيفاً إن طيران النظام السعودي شن غارات على منزل في مديرية الخوخة ما أدى إلى استشهاد امرأة وفتاة وإصابة اثنين آخرين كما استشهد شخصان في غارة استهدفت منطقة كود عنبة بمديرية الدريهمي.

إلى ذلك استهدف طيران النظام السعودي مديرية بلاد الروس بسبع غارات موقعاً أضراراً كبيرة بطريق صنعاء ذمار كما شن ثلاث غارات على جبل النبي شعيب بمديرية بني مطر، كما شن غارات على محافظات صعدة وحجة وإب موقعاً أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة.

وفي ردها على العدوان السعودي استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية تجمع زوارق حربية لمرتزقة النظام السعودي قبالة مثلث العمري بمديرية ذباب جنوب غرب محافظة تعز كما استهدفت آلية عسكرية سعودية في منفذ علب في عسير ما أدى إلى تدميرها ومقتل طاقمها.

ويقود النظام السعودي عدواناً على اليمن منذ الـ 26 من آذار العام الماضي ويستخدم أسلحة أمريكية محرمة دولياً ارتكب عبرها سلسلة من المجازر، إضافة إلى فرضه حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على اليمن ومنع وصول أي مساعدات غذائية وطبية إليه.

يأتي ذلك فيما بلغ متوسط توقعات شركات وبنوك سعودية وإقليمية، لعجز ميزانية السعودية خلال 2016، قرابة 69 مليار دولار.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، كما أن عدوانها على اليمن، ودعمها الإرهابيين في سورية والعراق ودول أخرى، كلّفها نفقات باهظة لم تكن في الحسبان، بعد أن أخطأت في حساباتها السياسية والعسكرية، وفشلت على جميع الجبهات.

وضمن إجراءات السعودية لمواجهة تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في ميزانيتها، رفعت أسعار المحروقات نهاية العام الماضي، بنسب كبيرة، كما رفعت أسعار الكهرباء والمياه بنسب متفاوتة حسب الشرائح.

فيما خفضت في أيلول الماضي، من مزايا موظفي الدولة عبر إلغاء بعض العلاوات والبدلات والمكافآت، وخفض رواتب الوزراء بنسبة 20%، إضافة لخفض مكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.