الحصار الأوروبي على سورية يتداعى.. منحتا تبادل أساتذة إلى ألمانيا وهنغاريا

دمشق-فداء شاهين:

تمكّنت جامعة دمشق من إحداث ثقب في جدار الحصار المفروض على سورية من قبل الاتحاد الأوروبي عندما حصلت الجامعة على منحتي تبادل للأساتذة إلى ألمانيا وهنغاريا، على أمل أن تتكلّل مساعي الحصول على منح للطلبة بالنجاح قريباً.

وأشار رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردي في تصريح خاص بـ”البعث” إلى أهمية الحراك الذي تقوم به جامعة دمشق بهدف فتح السبل أمام الكوادر التدريسية والطلابية وصولاً لاستكمال تحصيلهم العلمي في الجامعات الأوروبية رغم الظروف والتحديات وعمليات التضييق السياسي التي تفرض على الحواضن العلمية السورية، علماً أنه سيتمّ الحصول على منح أخرى خلال الفترة القادمة.

ولفت الكردي إلى أهمية الاجتماع الذي تمّ مؤخراً مع رؤساء الجامعات الفرانكفونية في جامعة الإسكندرية بمصر بهدف رفع التبادل العلمي والثقافي، كاشفاً عن وعود بالحصول على منح للطلبة السوريين للدراسة في الدول الأوروبية، مع التذكير أنه يتمّ إيفاد الطلبة إلى روسيا والصين وإيران والهند.