ترميم قطيع الأبقار ودعم قادم لقطاع الثروة الحيوانية

اللاذقية – مروان حويجة:

تعكف وزارة الزراعة على التوسّع بمشروعات دعم قطاع الثروة الحيوانية بعدة إجراءات ومشروعات تطال مختلف أنواع وأشكال هذا القطاع.

وأفصح وزير الزراعة المهندس أحمد القادري عن دعم على نحو أكبر خلال العام القادم خلال زيارته إلى اللاذقية، وجدد هذا الدعم في جوابه على سؤال “البعث” بما يخص خطة متكاملة لترميم الثروة الحيوانية ودعم المربيّن وتعويض الضرر الذي لحق بالثروة الحيوانية، ومنها ترميم قطيع الأبقار باستيراد البكاكير الحوامل وغيرها من إجراءات لتأمين المستلزمات وتوفير جميع الاحتياجات، ولكن ما ينبغي التركيز عليه بالتوازي مع توفير المستلزمات إيلاء الاهتمام بمعالجة المشكلات القائمة المتعلقة بضرورة تجديد الطاقة البشرية الفنية العاملة في منشآت الثروة الحيوانية، ومثال ذلك منشأة مبقرة فديو وضرورة رفدها بعمال من الجيل الشاب القادر على القيام بالأعمال التي تحتاج لجهد عضلي في أغلب الأحيان، ولأن عدداً كبيراً من عمال المبقرة أصبح في سن قريب من التقاعد وبالتالي لا يمكن الاستفادة منهم كما في السابق وإجراء دورات تأهيلية للعمال خاصة الذين يقومون بأعمال الصحة الحيوانية.