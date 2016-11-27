شكوك بأصحاب الأفران ولجنة لضبط التلاعب ومعالجة الهدر

دمشق-البعث:

ارتفعت وتيرة الجدل بين أصحاب الأفران الخاصة ومن يمثلونهم من جهة، وبين مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهة أخرى، حول فقدان الثقة بأمانة معظم الفرانين في المحافظات السورية، من ناحية التعاطي مع التسهيلات الكبيرة والدعم غير المحدود من قبل الوزارة لهم، حيث يقابل هذا الدعم بمزيد من الشكاوى والتذمّر والمتطلبات، وهنا كان لابد للجهات المعنية بالوزارة أن تعيد تقييمها لهذه الأفران وتقدير متطلباتها الحقيقية والدعم الذي يصل إليها، مقابل ما تقدّمه وتنتجه من مادة الخبز .

ويؤكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عثمان حامد لـ”البعث” أنه سيتم تشكيل لجنة جديدة لدراسة إقرار تكلفة رغيف الخبز وذلك بالتعاون ما بين الوزارة واتحاد الحرفيين، لتحديد مستوى الهدر الذي يحصل في الأفران والتلاعب بمواد الدعم التي تقدمه الوزارة لهم، وأضاف: إن هذه الدراسة ليست لرفع سعر ربطة الخبز كما تحدّث البعض، فالسعر سيبقى خمسين ليرة للكغ الواحد، كما أنه لا نية بإزالة الدعم عن رغيف الخبز، ولا نية بالمطلق للتقليل من حجمه وكميته.