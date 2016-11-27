تجديد شبكة كهرباء أيوبا

القنيطرة- محمد غالب حسين

أنجزت الشركة العامة للكهرباء بمحافظة القنيطرة تجديد مكونات الشبكة الكهربائية بقرية أيوبا، لتحسين التوتر الكهربائي عند المشتركين، وخفض الفاقد الفني، وتأكيد وثوقية التيار الكهربائي. المدير العام لشركة كهرباء القنيطرة المهندس خالد سليمان تحدث عن استبدال (1500) م من خطوط التوتر المنخفض، وزيادة المقاطع من (16) و(25) ملم مربع إلى (70) ملم مربع، بالتنسيق مع البلدية، لتستقيم الشبكة مع المخطط التنظيمي للقرية، واستبدال الأعمدة الخشبية القديمة غير الصالحة بأخرى حديدية. وأشار سليمان إلى أن تنفيذ المشروع الذي كلف (7) ملايين ليرة لاقى استحساناً من المواطنين لإنجازه بوقت قياسي وانعكاسه إيجابياً على خدمة المواطنين. وفي سياق متصل أنهت شركة الكهرباء توسيع مركز تحويل قرية المشقق من (200) إلى (400) ك ف أ، ما ساهم باستقرار الشبكة الكهربائية ووثوقيتها، إضافة إلى تحسين التوتر، وخفض الفاقد الفني، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من المشتركين. كما قامت الشركة بتركيب (500) عداد كهربائي، واستبدال (537) عداداً معطلاً أو تبديل الميكانيكي بإلكتروني.