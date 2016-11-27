الضغط يعطل الطبقي المحوري

درعا- دعاء الرفاعي

عزا مدير المشفى الوطني بدرعا الدكتور بسام الحريري سبب تعطل جهاز الطبقي المحوري إلى ضغط العمل عليه لكونه الوحيد في المحافظة، مشيراً إلى أن الإصلاح سيتم خلال مدة أقصاها 20 يوماً، وأن القطعة المعطوبة متواجدة حالياًًً لدى الشركة لإصلاحها بأقرب وقت. علماً أن الحالات الإسعافية الحرجة يتم تحويلها لمشفى الصنمين للإسراع في متابعتها. وكان الكثير من المواطنين قد شكا من تعطل جهاز الطبقي المحوري التابع للمشفى لعدة أشهر، ما شكل أعباء مادية وعناء بالنسبة للمرضى الذين يضطرون للسفر لدمشق لإجراء الصور اللازمة ضمن المشافي العامة، ما يأخذ وقتاً طويلاًً حسب الأدوار، ما يدعو للإلحاح في إعادته للخدمة نظراً للحاجة الماسة إليه.