طلبتنا في السودان: ارتفاع الرسوم وتذاكر السفر

دمشق- البعث

عقد فرع السودان للاتحاد الوطني لطلبة سورية مؤتمره السنوي الانتخابي في العاصمة السودانية الخرطوم تحت شعار “طلبة سورية في الجامعات والمعاهد كما في الجبهات صامدون ومنتصرون”. وتمحورت مداخلات أعضاء المؤتمر حول الشكوى من الرسوم الجامعية العالية في الجامعات السودانية، والمطالبة بضرورة تفعيل التبادل الثقافي بين وزارتي التعليم العالي في سورية والسودان، بالإضافة إلى المطالبة بتخفيض رسوم تمديد وتجديد جوازات السفر بالنسبة للطلاب، وتخفيض قيمة تذاكر السفر بالنسبة للطلاب على الشركة السورية للطيران، وغيرها من القضايا الطلابية الدراسية.

وتم انتخاب قيادة فرع الاتحاد في السودان بإشراف عماد العمر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، والدكتور نضال عمار عضو المجلس المركزي وحضور السفير السوري في الخرطوم حبيب عباس.