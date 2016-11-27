عقود سنوية مباشرة بلا اختبار

السويداء- رفعت الديك

أوصى مجلس محافظة السويداء باختتام دورته العادية السادسة بمخاطبة مجلس الوزراء بعدم منح العامل في الدولة إجازة بلا أجر لأكثر من ستة أشهر في حال وجود مديونية إلى الجهات العامة وتأجيل القسط الزراعي للمصارف الزراعية للعام 2016 للمدين الملتزم بدفع حسن النية والجمعيات التي التزمت بذلك، وإعادة النظر بقرار رئيس الحكومة المتضمّن تخفيض تعويض طبيعة العمل والاختصاص لعمال النظافة واستثناء عمال المخابز من المادة الخامسة من القرار رقم 66 لعام 2013 وتعيين عمال بموجب عقود سنوية مباشرة دون اللجوء إلى الاختبار، وكذلك دعم الموازنة المستقلة بمبلغ 30 مليوناً لإرواء القرى العطشى وتشميل الوكلاء المعينين بتعويض غلاء المعيشة أسوة بباقي المستفيدين من هذا التعويض، وتخصيص جزء من أملاك الدولة لصالح وزارة السياحة.