انتعاش تجارة المياه…

ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش

سبب النقص الحاد بمياه الشرب بانتشار ظاهرة بيع المياه بالبيدونات عبر السيارات الجوالة في منطقة معربا بريف دمشق، حيث وصل عدد الذين يتاجرون ببيع المياه إلى العشرات. ويرجع المواطنون اضطرارهم لشراء المياه من السيارات الجوالة لمياه الشبكة الرئيسية الكلسية، علماً أن وضع المياه المباعة غير نظيف لتلك الدرجة لأن هذه المهنة غير مضبوطة وغير منظمة ومرخصة. حيث يطالب المواطن بمراقبة بائعي المياه، ولاسيما بعد الحوادث الأخيرة من التهاب الكبد الإنتاني لعدد من المواطنين والسبب عائد لشرب المياه من الباعة الجوالين.

وأكد الدكتور غسان وزان رئيس شعبة الأمراض السارية في مديرية صحة ريف دمشق في تصريح لـ”البعث” أن هناك جولات دورية في المنطقة المشكو منها وحتى جميع المناطق بالتعاون مع المشرفين الصحيين والمراكز الصحية والوحدات الإدارية، ويتم من خلالها الكشف عن الخزانات والسيارات الجوالة التي تبيع المياه، وأيضاً الكشف عن حالات الأمراض السارية من خلال المسح الصحي وإخبار المناطق الصحية للمعالجة الفورية.