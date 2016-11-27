مشاريع خدمية جديدة

حمص- صديق محمد

وافق المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حمص على عدة مشاريع خدمية، منها تعبيد عدد من الطرق في مناطق مختلفة بقيمة 90 مليون ليرة وتأهيل معبر جوسية الحدودي بتكلفة 9 ملايين ليرة وصيانة وتأهيل عدد من المدارس في قرى العاليات- الرقامة- الناصرة- كفرا بقيمة حوالي 25 مليون ليرة، كما وافق المكتب على موازنات مجموعة من الوحدات الإدارية في قرى خربة التين نور- الفرقلس- عز الدين- المضابع- الدمينة – الشرقية- الناعسة- أبل، كما صادق على البرنامج المادي لصيانة المدارس في مديرية التربية بتكلفة 82 مليون ليرة.