يذكرنا بقضيته كلما التقينا به ويخاطب فينا الضمير الذي لا يزال مؤمناً بأنه سيفتح له باب العودة إلى الجامعة التي فصل منها بغير حق -كما يؤكد- ودون أي أدلة أو إثباتات بل تحقيقاً لغايات ومآرب شخصية لبعض العاملين في الجامعة والذين يتفننون في الإساءة إلى سمعة تلك المؤسسة التعليمية دون أي رادع، حيث يتمادون في إساءاتهم واصطيادهم الفرص إلى الحد الذي باتت فيه أعمالهم ومخالفاتهم عرفاً عاماً يداهم الحياة الجامعية ويكيل لها الاتهام تلو الاتهام.

وبغض النظر عن كلام صديقنا الباحث عن العدالة والذي لم يجد حلاً لمشكلته بعد.. لابد من القول: إن الإجراءات التي اتخذت خلال الفترات الماضية حول العديد من الملفات الجامعية التي حاول البعض استثمارها في لعبة الاستهداف المباشر لسمعة الجامعات السورية تثبت بالدليل القاطع مدى الجدية في التعامل مع أي قضية تثار داخل الحرم الجامعي أو في المكاتب التابعة لها وتبرز دون أدنى شك المتابعة الحثيثة من قبل الجهات المعنية وحرصها على مساءلة كل من تثبت أدانته أو تورطه في عمل مشين قد يفشل كافة الجهود الساعية لتطهير العمل الجامعي من المخالفين والمسيئين.

ولكن على الرغم من كل ما تم ويتم في مجال الإجراءات الرادعة بطابعها الوقائي والاحترازي أو القانوني الرادع، إلا أن ذلك لم يسهم في إقفال بعض الملفات المفتوحة منذ سنوات والتي تسير في ركب توجيه الاتهامات للكادر التعليمي، حيث تتشابه في سيناريو الإدانة المتكرر والتي تنال من المستقبل الوظيفي لبعضهم، خاصة عندما تحال سنوات عملهم الطويلة إلى دائرة الإفتاء القانوني لتحكم بالفصل النهائي من العمل بعد سلسلة من الإجراءات التي يشك في مستندها القانوني وصحة مسارها المسلكي الذي ينهي مسيرة عمل بحكم له تداعياته المعنوية والاجتماعية والاقتصادية ويوازي من حيث النتيجة النهائية عقوبة الإعدام في عالم الجريمة الحقيقية.

ولكي لا يترجم كلامنا بشكل خاطئ بحيث توضع محاولتنا لفتح بعض الملفات الجامعية في خانة التجني على الجهات المسؤولة والسعي لمنح البراءة الجماعية أو لمساعدة شخص ما.. نؤكد على ضرورة إعادة النظر في الكثير من القضايا والملفات الموجهة ضد الكادر التدريسي الجامعي والتدقيق في الاتهامات الموجهة إليهم وإنهاء كل قضية يشك في مسارها القانوني لعدم وجود الدلائل، خاصة ما يتعلق منها بقضايا بعض الدكاترة الذين يحاولون استعادة براءاتهم العالقة في أدراج الأحكام المسبقة أو الغيابية..؟.

بشير فرزان