السبيل إلى تعديل قانوني العمل والنقابات

دمشق– بسام عمار

ناقشت لجنة عمال القطاع الخاص في اتحاد عمال دمشق خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الاتحاد واقع عمل اللجنة والنقابات التي لها علاقة بهذا القطاع وآليات التواصل مع العمال خلال الفترة الماضية.

وقال رئيس الاتحاد الرفيق حسام إبراهيم هناك حرص كبير على نجاح عمل اللجنة التي استطاعت تحقيق نتائج إيجابية على صعيد عملها والتواصل مع شركات ومعامل القطاع الخاص وتشكيل عدد من اللجان النقابية وتنسيب أعداد مقبولة من العمال إلى المنظمة والتعريف أكثر بالاتحاد والخدمات التي يقدمها لدى المعنيين بهذا القطاع، حيث أبدى بعضهم تعاوناً مع نقابات الاتحاد، آملاً أن يكون هذا التعاون أكبر مستقبلاً كي يكون جل عمال الخاص منتسبون للنقابات للحفاظ على حقوقهم وليستفيدوا من خدمات الاتحاد، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التواصل مع أصحاب العمل من خلال الزيارات المستمرة وإجراء اللقاءات معهم ومساعدتهم في حل المشكلات التي تواجههم وإعداد تقارير دورية عن عدد الزيارات والعمال الذين تم تنسيبهم ورفعها إلى الاتحاد.

أمين شؤون الخدمات رئيس اللجنة حاتم الجغصي أوضح أن عمال الخاص يعانون من العديد من المشكلات، منها التسريح التعسفي وعدم تطبيق قانون العمل رقم /17/ وعدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية وتوفر أدنى شروط الصحة والسلامة المهنية من تهوية وأجهزة وقاية وألبسة. أعضاء اللجنة عرضوا أعداد المنتسبين من عمال الخاص والصعوبات التي تعترضهم أثناء الجولات، وأكدوا على ضرورة الإسراع بتعديل قانوني العمل والتنظيم النقابي للحفاظ على حقوق العمال.