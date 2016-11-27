إلغاء عقود مقاهي كورنيش جبلة المخالفة

اللاذقية- البعث

دعا أعضاء مجلس محافظة اللاذقية خلال الدورة العادية السادسة للمجلس برئاسة الدكتور أوس عثمان رئيس المجلس إلى إزالة إشغالات الأرصفة والشوارع ومنع استغلال وجائب الأبنية لأغراض تجارية وتصديق المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية وتوسيع المخطط التنظيمي لمدينة جبلة، وتخصيص مبالغ مالية إضافية لتخديم البنى التحتية في مشروع توسع سقوبين وطالبوا بشق أوتستراد من بداية دوار مدخل اللاذقية قرب الصيدلية حتى حي جب حسن للتخفيف من الازدحام المروري داخل المدينة، ووضع تصور مدروس واستراتيجي لاستثمار كورنيش جبلة وإحداث دوار أمام مدخل مشفى تشرين الجامعي وصيانة طريق سادكوب – الضاحية باتجاه مشفى العثمان وحل المسألة المتعلقة بتوزيع المقاسم في المنطقة الصناعية وصيانة حدائق المشروع السابع.

وأوضح رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس صديق مطره جي أنه ستتم إزالة كل إشغالات الأرصفة وأن هناك كتاب أكدت عليه وزارة الإدارة المحلية والبيئة لإلغاء كل المقاسم المخصصة في المنطقة الصناعية التي لم يبادر أصحابها إلى تشييدها وفق العقود المبرمة معهم ولكن مجلس المدينة بادر بقرار من المكتب التنفيذي إلى منح المخصصين أسعار جديدة بدلاً من إلغاء الترخيص وتم أخذ الفرق منهم. وفيما يتعلق بتنفيذ أوتستراد من دوار الجامعة باتجاه حي جب حسن بيّن مطره جي أن المشروع مرتبط بمسألة الاستملاك كون الأضابير جاهزة وموجودة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة وينقصها التمويل، وستتم متابعة هذا المشروع كما سيتم الانتهاء من المنطقة الصناعية خلال شهر من إنشاء محطة تحويل الكهرباء الخاصة بها وقيمتها 280 مليون ليرة، وهناك حاجة إلى 25 مركز تحويل. وبدوره رئيس مجلس مدينة جبلة نعيم ميّا لفت إلى أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة قدمت لمجلس المدينة 48 مليون ليرة لمشروع صرف صحي لحي بسيسين و5ر21 مليون ليرة لمشروع آخر في حي الرميلة و25 مليوناً لمشروعات صرف صحي وفوهات حرق وبلاط بازلتي للمدينة القديمة، كما أن الشركة العامة للطرق والجسور تقوم بصيانة شوارع وطرق في جبلة بقيمة نحو 70 مليون ليرة. أما ما يتعلق بإزالة المقاهي على كورنيش جبلة فلفت ميا إلى أنه تم فسخ العقد مع أصحابها لمخالفتهم شروط التعاقد مع مجلس المدينة، سواء من حيث المساحة المشغولة أو لجهة حجبهم الرؤيا عن البحر، مبيّناً أنه سيتم توسيع المخطط التنظيمي لمدينة جبلة لإدخال حي الرميلة ضمنه وكذلك حي دوير الخطيب حتى الشراشير، كما تم إدخال 3 مناطق سياحية في جبلة إلى المنتدى السياحي لوضعها بالاستثمار، وهناك مشروع صرف صحي لدى الشركة العامة للدراسات الفنية والاستشارية لمدينة جبلة.