قريباً أسواق خالية من المخالفات الجسيمة فريق رقابة “استقصائية” وإنهاء تكليف مراقبين مقصرين

دمشق– علي حسون

شكلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فريقاً استقصائياً من كوادر الوزارة الإداريين بهدف تمشيط الأسواق وسبر الأسعار من خلال تنفيذ آلية رقابية ليتسنى للمديريات كشف المخالفات على أنواعها.

مدير حماية المستهلك في الوزارة الدكتور حسام نصر الله اعتبر أن مهمة الفريق الاستقصائي لا تقتصر فقط على تحري الأسواق، بل هناك عمل يرتبط بمتابعة عمل وتقييم أداء دوريات حماية المستهلك في المديريات، كاشفاً عن إنهاء تكليف العديد من المراقبين نتيجة تقصيرهم بأداء المهام الموكلة إليهم، ولاسيما أن الوزارة بصورة الواقع الفعلي لعمل جهاز حماية المستهلك.

ولفت مدير الحماية في تصريح خاص لـ”البعث” إلى أن الوزارة تسعى لضبط الأسواق بشكل حقيقي من أجل الوصول إلى أسواق خالية من المخالفات الجسيمة، ولاسيما أن المتابعة مستمرة بشكل يومي على مدار الساعة مع التركيز على المنتج والمعامل وتاجر الجملة، خاصة المواد الأساسية وحالات الغش والتدليس وقمع أي ظاهرة ارتفاع أسعار وضبطها، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من وزارات وهيئات وغرف التجارة والصناعة والنقابات والاتحادات والجمعيات، “خاصة جمعية حماية المستهلك والفعاليات والمجتمع المحلي”.

ونوّه مدير حماية المستهلك بالدور الحيوي الذي يلعبه المواطن من خلال تفعيل ثقافة الشكوى أو الأخبار لما له من دور فعال وأساسي لوجوده في الأسواق وتماسه المباشر مع التجار والباعة، موضحاً أن الضبوط في الآونة الأخيرة، خاصة الكميات الكبيرة والمستودعات ومحلات المواد الغذائية كانت نتيجة إعادة الثقة مع المواطن بعد سرعة معالجة كل الشكاوى الواردة إلى الوزارة من خلال الرد على هاتف الشكاوى بالطريقة المثلى. مبيّناً أنه بعد تكثيف الجولات وبناء على مساعدة المجتمع المحلي تم ضبط العديد من المخالفات في الفترة الأخيرة، منها كميات كبيرة من الفروج المجمد في دمشق ومعملين لصناعة الأغذية والمربيات الفاسدة وآخر لصناعة مادة دبس البندورة وضبط 12معملاً لإنتاج الألبان والأجبان غير الصالحة للاستهلاك البشري.