أهالي الرقة ضحايا إرهاب “داعش” وغارات تحالف واشنطن المجرم الجيش يدمّر نفقاً للإرهابيين في حرستا.. واشتباكات بين التنظيمات التكفيرية في معرة النعمان

فرّ أهالي الرقة من مطرقة إرهابيي داعش، فتلقاهم سندان طيران تحالف واشنطن الذي لا يقل إجراماً عن التنظيمات التكفيرية.

فقبل أن تجف دماء أهالي الصالحية بريف الرقة الشمالي، قتل طيران التحالف الأمريكي 10 مدنيين سوريين في غارات جوية استهدفت خياماً للمهجرين الفارين من إرهاب تنظيم داعش التكفيري شمال مدينة الرقة في تأكيد جديد على أن تحالف واشنطن الاستعراضي جاء ليكمل مهمة ما عجز الإرهابيون عن تنفيذه وأن الهدف واحد وهو تدمير ممنهج للبنى الاقتصادية والخدمية وقتل للشعب الذي صمد ورفض الركوع رغم حجم التضحيات الجسام.

إلى ذلك واصلت مرتزقة الداخل استهدافها للأحياء السكنية والمرافق العامة بقذائف حقدها الجبانة، حيث ارتقى 7 شهداء بينهم المدير الفني لفريق نادي الجيش بكرة القدم جراء اعتداء إرهابيي ما يسمى “جيش الإسلام” المرتبط بالنظام السعودي الوهابي بالقذائف على ضاحية حرستا السكنية في ريف دمشق ومدينة الفيحاء الرياضية وبلدة الفوعة المحاصرة بريف إدلب.

وسط هذه الأجواء تابعت قواتنا المسلحة مهمتها الوطنية في حربها على الإرهاب التكفيري، حيث دمرت وحدة من الجيش في عملية نوعية نفقاً لإرهابيي ما يسمى “جيش الإسلام” كانوا يستخدمونه في التسلل وتخزين الأسلحة والذخيرة في حرستا، فيما أحبطت وحدات أخرى هجوم مجموعات إرهابية على نقاط عسكرية على محور معان ووجهت رمايات نارية على تجمعاتها في بلدتي عطشان ومعرشمارين في ريفي حماة وإدلب، في وقت وجهت وحدات الجيش العاملة في درعا وريفها رمايات نارية طالت تجمعات ونقاط تحصن مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان العدو الإسرائيلي في عدد من المناطق أسفرت عن مصرع عشرات الإرهابيين وتدمير أدوات إجرامهم.

وفي إطار تبادل التهم فيما بين التنظيمات الإرهابية على خلفية خسائرها الكبيرة جراء عمليات الجيش والقوى الرديفة، وقعت اشتباكات بين مجموعات إرهابية من فيلق الشام وجبهة النصرة وجند الأقصى في محيط تلمنس وقرية معرشورين شرق معرة النعمان ما أدى إلى مقتل 9 إرهابيين وإصابة آخرين.

وفي التفاصيل، استهدفت المجموعات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية بعدد من القذائف الصاروخية ضاحية حرستا السكنية ما تسبب بارتقاء 6 شهداء

وإصابة شخص بجروح، وتسبب الاعتداء الإرهابي بأضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

كما استشهد المدير الفني لفريق نادي الجيش بكرة القدم العقيد نزيه نعمان جراء اعتداء إرهابيي جيش الإسلام المرتبط بالنظام السعودي الوهابي بالقذائف على مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن المجموعات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت بقذيفتين صاروخيتين مدينة الفيحاء الرياضية ومنطقة العدوي أسفرت القذيفة الأولى التي سقطت في مكان تدريب اللاعبين عن استشهاد العقيد نعمان وإصابة اللاعب علي مريمية بينما تسببت القذيفة الثانية بأضرار مادية.

وفي ريف إدلب الشمالي استهدفت المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة بالرصاص منازل المواطنين في بلدة الفوعة المحاصرة ما أدى إلى إصابة شخص بجروح، وأفادت مصادر أهلية بأن إرهابيين يتحصنون في بلدة بنش استهدفوا برصاص القنص المواطنين في بلدة الفوعة ما أسفر عن إصابة شخص بجروح.

وفي سياق متصل أفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة بأن طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي قصفت خياماً للنازحين من بلدة حزيمة في مزرعة ميسلون شمال الرقة ما أدى إلى استشهاد أكثر من 10 مدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، إضافة إلى إيقاع دمار كبير في المنطقة.

ميدانياً، عثرت وحدة من الجيش خلال عملية نفذتها في منطقة حرستا على نفق للمجموعات الإرهابية بطول 250 متراً وارتفاع 180 سم وبعرض متر واحد كان الإرهابيون يتسللون وينقلون الذخيرة عبره، وعملت عناصر الهندسة في الوحدة على تدمير النفق مع التحصينات التي أقامها الإرهابيون فوقه.

وفي ريف حلب، دمرت وحدة من الجيش 4 آليات وعربة مزودة برشاش ثقيل لإرهابيي تنظيم داعش وقضت على أعداد منهم في رمايات دقيقة على تحركاتهم في منطقة دير حافر.

وفي ريف حماة اشتبكت وحدات من الجيش مع مجموعات إرهابية، تابعة لما يسمى “تجمع العزة”، هاجمت عدداً من النقاط العسكرية على محور بلدة معان وردّتها على أعقابها بعد تكبيدها خسائر بالأفراد والعتاد ومن بين الإرهابيين القتلى أبو الصافي الحموي وأبو الدرويش الحموي.

إلى ذلك دمرت وحدة من الجيش آلية للتنظيمات الإرهابية وقضت على عدد من أفرادها في رمايات دقيقة على طريق بلدة عطشان.

وفي الريف الجنوبي لإدلب تم تدمير مقر لإرهابيي ما يسمى” جيش الفتح” والقضاء على عدد من الإرهابيين في بلدة معرشمارين.

وفي درعا وريفها قضت وحدة من الجيش على أكثر من 10 إرهابيين تابعين لما يسمى “لواء توحيد الجنوب” ودمرت لهم وكراً وآليات ونقطة يتحصن فيها رامي رشاش في حي درعا البلد، ومن بين الإرهابيين القتلى زياد جابر أبا زيد وفادي بجبوج وأبو دجانة العبود وعامر الفالوجي وهيثم أبو العيون المحاميد وأحمد عبد الكريم المسالمة وعويس قطعانه وأبو اليمان وأبو القياص إضافة إلى إصابة 5 إرهابيين تم نقلهم إلى مشافي الكيان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

في الأثناء نفذت وحدات من الجيش ضربات مركزة على مكان انتشار مجموعة إرهابية كانت تقوم بتجريف الأراضي وممتلكات المواطنين للقيام بالتحصينات في حي طريق السد، ووجهت رمايات نارية على محور تسلل عدد من الإرهابيين شرق ساحة بصرى وفي ساحة الطلابية في حي درعا المحطة، وأدت الرمايات إلى إيقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين وتدمير عتاد وأسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.

وفي الشمال الشرقي لمدينة درعا وجهت وحدة من الجيش رمايات دقيقة على مكان تجمع مجموعة إرهابية كانت تقوم بتجريف الأراضي والممتلكات للقيام بأعمال التحصين شمال غرب جسر قرية الغارية الغربية أسفرت عن تدمير جرافة والقضاء على معظم أفراد المجموعة الإرهابية.

البعث- وكالات- سانا