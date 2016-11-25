اجتماع عمل بوزارة الصناعة يقرّ توسيع معمل سكر تل سلحب: إعفـاء مـسـتوردات القطـاع الـعـام الصناعي من كامل الرسوم والبدلات

دمشق-محمد زكريا-سانا:

اتخذ رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، خلال ترؤسه اجتماع عمل في وزارة الصناعة أمس، جملة قرارات عاجلة: أولها توسيع معمل سكر تل سلحب، من خلال إحداث خط إنتاج جديد لتكرير السكر الخام بقيمة 2 مليار ليرة سورية، وإعفاء مستوردات القطاع العام الصناعي من آلات وأجهزة ومستلزمات ومواد أولية من كامل الرسوم والعمولات والبدلات والضرائب التي تتقاضاها الجهات العامة، وتسريح كل من لهم علاقة وثبتت إدانتهم بفقدان المواد في الشركة العامة للصناعات الالكترونية “سيرونيكس”، وإغلاق الشركات الصناعية الموجودة في المناطق التي دنسها الإرهاب، وتوزيع العمالة فيها على مؤسسات الدولة الأخرى.

وأكد المهندس خميس بأنه سيتمّ تسريح وإعفاء كل من يتعمّد إيقاع الخسارة بالقطاع الحكومي الصناعي، من خلال إبرام عقود شراء لا حاجة للمؤسسة أو الشركة المعنية بها، مستشهداً لذلك بشراء المؤسسة العامة للسكر 6500 طن من مادة الخميرة، لاسيما وأن هذه المادة لا تخدم لفترات طويلة، الأمر الذي يعرّض الكمية المذكورة إلى التلف، وأضاف: إن أهم استثمار في الوقت الراهن هو محاربة الفساد والهدر ومعاقبة المتورطين، وإعادة هيكلة بعض مؤسسات وشركات القطاع الصناعي، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة، ويسهم في الاستفادة من الإمكانيات البشرية صاحبة الخبرة والقدرة على العمل أكثر من غيرها.

وبيّن المهندس خميس أن “الحكومة ستقدّم الدعم المالي اللازم لتطوير القطاع العام الإنتاجي، ولا سيما الصناعات الحرفية الصغيرة التي تشكّل أولوية في عمل الحكومة”، لافتاً إلى أن الزراعة والصناعة والتبادل التجاري وفق الأولويات والاحتياجات خلال الظروف الراهنة تشكّل ثلاثياً رئيسياً لعمل الحكومة، وأضاف: “ليكن العام القادم عام وقف استنزاف المنشآت والمعدات الصناعية، والعام الذي يليه عام التوازن، والثالث عام الربح”، موجهاً بضرورة العمل على عودة الثقة، مع صناعيي القطاع الخاص، إلى الصناعة السورية، مضيفاً: إنه لم يعد مقبولاً بعد الآن أن تكون هناك وحدة اقتصادية في القطاع الصناعي وإلا النجاح عنوانها.

وأبدى المهندس خميس تحفّظه على بعض المذكرات المقدّمة للمجلس، حيث أنها لا تبشّر بنتائج جيدة، وأنه يجب العمل على اعتماد آلية صحيحة في العمل لتكون ترجمة حقيقية لحماية البيت الصناعي، وأضاف: “في الاقتصاد يجب أن نعتمد على أنفسنا أولاً، ونعي أننا في مرحلة عمل جديدة لن نسمح فيها بوجود شركات خاسرة”، وسنهيئ كل التشريعات والتسهيلات والدعم اللازم لإحداث نقلة حقيقية

في قطاع الإنتاج الصناعي ليكون عنوان المرحلة المقبلة بالتوازي مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، موضحاً أن تحديات وزارة الصناعة تتمثّل بإيجاد الآلية اللازمة لإنجاز العمل، مضيفاً: إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، برعاية وإشراف الحكومة ممثّلة بوزارة الصناعة، تشكّل توجّهاً أساسياً للمرحلة الحالية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الصناعي يشكل أهم روافد الاقتصاد الوطني ورافعة أساسية له، وينبغي العمل بجدية لإعادة الألق لهذا القطاع، ودوران عجلة الإنتاج من جديد، وانطلاق العمل في جميع المناطق الآمنة، مطالباً رؤساء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات بالتعاون مع المدراء العامين في وضع استراتيجيات وخطط نوعية للنهوض بالمؤسسات تتضمّن تطوير آليات العمل المؤسساتي، ووضع برامج للتدريب النوعي والإداري.

واتفق المجتمعون على ضرورة تأهيل قادة إداريين يتميّزون بالخبرة والكفاءة المهنية والعلمية، واعتماد رؤية واضحة ليعود القطاع الصناعي رائداً ويأخذ دوره الحقيقي في الاقتصاد الوطني، من خلال الحد من استنزاف الموارد وتأمين مستلزمات الإنتاج والحفاظ على المخزون والاعتماد على الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة وإعطاء الأولوية للصناعات التي تعتمد على مواد أولية منتجة محلياً.

واستعرض المهندس أحمد الحمو، وزير الصناعة، أهم التحديات التي واجهت البدء بتنفيذ الاستراتيجيات التي رسمتها الوزارة للبدء بإقلاع المعامل والإنتاج، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تنفيذ الخطط المرسومة وبما يكفل الانتقال إلى واقع صناعي أفضل خلال المرحلة المقبلة.

وقدّم مديرو الشركات والمؤسسات العامة الصناعية عرضاً تضمّن الإجراءات الإدارية واللوجستية التي تمّ اتخاذها خلال المرحلة الماضية، واستراتيجيات المرحلة القادمة، وآليات النهوض بعمل هذه الشركات لتمارس الدور المنوط بها في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشارت مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية، المهندسة إيمان مقدّم، إلى جملة من المشاريع، وصفتها بالاستراتيجية، ومنها: تطوير معمل صهر الخردة، المأمول العمل فيه مع بداية العام القادم، موضّحة أن المؤسسة تعمل على تأمين مادة الخردة من خلال المواد الأولية لهذا المصنع والموجودة في البلد، والمشروع الخاص بالسخان الشمسي، فضلاً عن مشروع توطين خط اللواقط.

وأضح مدير عام المؤسسة العامة لصناعة التبغ، المهندس نادر العبد الله، أن المؤسسة تعمل على ابتكار أصناف جديدة من زراعة التبغ وإدخال مناطق زراعية أخرى، متوقّعاً تصدير مادة المعسل، إلا أن ما يعيب هذه الصناعة هو قدم الآلات المستخدمة في الإنتاج، والتي تعود إلى عشرات السنين، مبيناً أن الأسعار الحالية المعتمدة لأنواع الدخان السوري لا تناسب الأسعار الرائجة، وأن لدى المؤسسة تعرفة جديدة على كافة الأصناف الموجودة لديها.

من جانبه أكد مدير عام مؤسسة الصناعات الكيميائية، الدكتور بسام أبو الفخر، أن المؤسسة تعمل حالياً على تطوير عمل الشركات الرابحة، وتحويل الشركات الحدية إلى رابحة، والنهوض بالصناعات التي تتطلبها مرحلة إعادة الإعمار، كصناعة الزجاج، حيث يتمّ العمل الآن على مشروع إنتاج زجاج الفلوت، الذي توقف منذ بداية الأزمة، وصناعة الدهانات، من خلال العمل على تطوير إنتاج الدهانات الصناعية، بالإضافة إلى تطوير صناعة الأحذية، والتوسّع بالصناعات الدوائية، من خلال تنفيذ مشروع استراتيجي لإنتاج الأدوية البشرية في السويداء يضم عدة خطوط إنتاج.

من جهته أشار مدير عام المؤسسة العامة للسكر، المهندس سعد الدين العلي، إلى الإجراءات النوعية التي قامت بها الحكومة لدعم زراعة الشوندر السكري، الذي يعتبر أساس عمل المؤسسة، كالأسعار التشجيعية التي منحتها للفلاحين، حيث وصل سعر الطن الواحد إلى 25 ألف ليرة سورية بعد أن كان 15 ألفاً.

حضر الاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ونائب ومعاونو وزير الصناعة ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء والمدراء المركزيون في وزارة الصناعة.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أوضح وزير المالية، الدكتور مأمون حمدان، أن المناقشات ركّزت على واقع جميع المؤسسات العامة الصناعية والتحديات التي تواجهها، لافتاً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بدعم القطاع العام الصناعي بميزانية مفتوحة لغاية 100 مليار ليرة في العام القادم.

وأشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، الدكتور حسن زينب، إلى أن معظم شركات المؤسسة خرجت من الخدمة نتيجة الإرهاب، وأضاف: “بالتعاون مع رئاسة الحكومة تمّ النهوض بأغلب هذه الشركات وتحوّلت من شركات خاسرة إلى رابحة، وخاصة شركة تاميكو التي عادت لكامل إنتاجها”.