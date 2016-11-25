90 شهيداً وجريحاً في تفجير إرهابي استهدف الحلة القوات العراقية تسيطر على معمل لتفخيخ الطائرات المسيّرة في الموصل

تواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها العسكرية لتحرير الموصل من “داعش”، فيما تفقّد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي الخطوط الأمامية لقواطع عمليات “قادمون يا نينوى”.

وسيطرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية على معمل لتفخيخ الطائرات المسيّرة في حيّ الزهور على الساحل الأيسر للموصل، فيما طهّرت حي الشقق الخضراء من إرهابيي تنظيم “داعش”.

وكان عبد الأمير رشيد يارالله، نائب قائد العمليات المشتركة أعلن، الأربعاء، توغّل القوات العراقية داخل أحياء الانتصار وجديدة المفتي والسلام ويونس السبعاوي وفلسطين، ومواصلتها تطهير الطرق والمباني في الموصل.

وفي محور الزاب تمكّنت قطعات الفرقة المدرعة التاسعة وقيادة عمليات نينوى من تحرير قرى حاوصلات، وقره تبة، وبرغنتي وطواجنة القديمة، مع الاستمرار بتطهير طريق تقاطع الحمدانية باتجاه الموصل.

وفي المحور الشرقي تمكّنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية من الدخول إلى الساحل الأيسر للموصل والتوغّل في المنطقة والاستمرار بعملية تطهير مناطق البكر والذهبية والخضراء والقادسية الأولى والتحرير والمحاربين.

وفي المحور الغربي تمكّنت قطعات الحشد الشعبي من التقدّم شمال مطار تلعفر، الذي سيطرت عليه مؤخراً، وحرّرت عدة قرى ووصلت إلى طريق تلعفر-سنجار.

من جانبه أعلن مصدر أمني في محافظة كركوك مقتل متزعم في تنظيم “داعش” الإرهابي يدعى “أبو عمر الجبوري” بانفجار عبوة ناسفة داخل سيارته على طريق الحويجة الرياض جنوب غربي المحافظة.

هذا ورصدت “الميادين” هروب عشرات العائلات العراقية من مناطق سيطرة “داعش” في الموصل، وعبرت العائلات نهر دجلة باتجاه المناطق المحرّرة، وقد استقبلت من قبل القوات العراقية المشتركة.

وأعلن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، والأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، انتهاء المرحلة الرابعة من عمليات تحرير غرب الموصل، بعد وصول الحشد إلى شرق قضاء سنجار، وطرد “داعش” منها، وأضافا: إن قوات الحشد الشعبي انضمت لـ “البيشمركة” بالقرب من سنجار لإكمال تطويق المنطقة الممتدة من الموصل وتلعفر، فيما صرّح الكولونيل جون دوريان، المتحدّث باسم التحالف الدولي في بغداد، “إن انضمام قوات الحشد يحدّ بشكل كبير من حرية حركة إرهابيي “داعش” من وإلى الموصل”، قائلاً: “هم فقدوا قدرتهم الفعّالة على التحرّك بأعداد كبيرة والآن صار الأمر أصعب بالنسبة لهم”.

وتلك التصريحات تأتي بعدما تمكنّت القوات العراقية والحشد الشعبيّ من تطويق الموصل بالكامل وعزلها عن المدن العراقية، كما قطعت آخر خطوط إمداد إرهابيي تنظيم “داعش” من الموصل باتجاه سورية، واستعادت السيطرة على قريتي الشريعة الجنوبية قرب مدينة الموصل، وخرابة جحيش جنوب غرب تلعفر.

يأتي ذلك فيما استشهد 70 شخصاً، أقل من عشرة منهم هم عراقيون والباقي غالبيتهم من الزوار الإيرانيين، وأصيب 20 آخرون على الأقل بجروح جراء تفجير إرهابي انتحاري بشاحنة مفخخة داخل محطة للوقود في مدينة الحلة، جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد، وأشار مصدر أمني إلى أن سيارات الإسعاف هرعت لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن التفجير.

وقال ضابط برتبة مقدّم: “سبعة باصات على الأقل كانت داخل المحطة لحظة وقوع الانفجار”.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية بأن 7 أشخاص سقطوا بين شهيد وجريح بانفجار عبوة ناسفة، جنوب غرب بغداد، وأضاف: “انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مطعم للمأكولات الشعبية داخل الحي الصناعي في منطقة البياع، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة 6 آخرين بجروح متفاوتة”، وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “قوة أمنية هرعت إلى منطقة الحادث ونقلت الجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وفرضت طوقاً أمنياً على مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه”.

يذكر أن العراق يشهد منذ 2013، تصاعداً في الأعمال الإرهابية، وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “اليونامي”، بداية الشهر الجاري، استشهاد وإصابة 3150 عراقياً بتفجيرات إرهابية شهدتها مناطق متفرقة من البلاد خلال تشرين الأول الماضي، وأكدت أن العاصمة بغداد كانت الأكثر تضرراً من تلك التفجيرات.

وكالات