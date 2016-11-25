روسيا تحذر فرنسا من أساليب الحرب الشاملة ضد سورية زاخاروفا: التنظيمات الإرهابية تعيق العملية الإنسانية في شرق حلب

غداة إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت أن بلاده ستنظم في الأيام المقبلة اجتماعاً للدول الغربية والعربية التي تدعم ما سماها “المعارضة المعتدلة” في سورية، دعت روسيا الفرنسيين إلى العمل وفق القرارات المتفق عليها من قبل المجتمع الدولي لتسوية الأزمة والابتعاد عن أساليب الحرب الشاملة ضد الحكومة السورية، محذرة من أنه ليس في صالح فرنسا مواجهة كل هذه التحديات، مؤكدة أن تلك المحاولات التصعيدية تعيق إجراء الحوار السوري السوري.

وفيما شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أن المجموعات الإرهابية لا تزال تعيق العملية الإنسانية في الأحياء الشرقية لحلب، واصفةً تصريحات مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامانثا باور حول الوضع الإنساني في سورية بأنها ملفقة وكاذبة، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن العملية العسكرية الروسية تمكنت خلال عام واحد من تحقيق ما يمكن للتحالف الدولي بقيادة أمريكا تحقيقه فقط في الأحلام، ولفتت إلى أن مكافحة الإرهاب الدولي في سورية لم تكن أبداً هدف الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها.

فقد أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دعوة باريس لعقد مؤتمر للدول الداعمة “للمعارضة” في سورية تعيق تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تنص على إجراء حوار سوري سوري شامل بمشاركة جميع الأطراف، وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفيتنامي في موسكو أمس، سمعنا عن الاقتراح الفرنسي لعقد لقاء بين الدول التي تساند “المعارضة” وهذا الأمر سيبعدنا عن إنجاز الهدف الأساسي الذي قرره مجلس الأمن وهو البدء بالحوار السوري السوري الشامل بمشاركة الحكومة وكل مجموعات “المعارضة” ويرسل إشارة إليها بألا تسرع بالعمل في هذا الاتجاه.

وفي الوقت ذاته أكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده جاهزة لمساندة أي مبادرات تهدف للتوصل إلى اتفاق يكون مقبولاً من قبل جميع الأطراف، وأشار إلى أن الدول الغربية تساند مجموعات المعارضة بكل الوسائل بما في ذلك تجنب الحديث والتغطية على استخدام هذه المجموعات الأسلحة الكيميائية وتوجيه الاتهامات المزيفة للحكومة السورية دون الاستناد إلى أي معلومات أو أدلة، مؤكداً أن هذا الأمر يعيق أيضاً تنفيذ اتفاقات المجموعة الدولية لدعم سورية وقرارات مجلس الأمن، داعياً الفرنسيين إلى العمل وفق القرارات المتفق عليها من قبل المجتمع الدولي لتسوية الأزمة في سورية والابتعاد عن أساليب الحرب الشاملة ضد الحكومة السورية أو محاولات عزلها، محذراً من أنه ليس في صالح فرنسا مواجهة كل هذه التحديات.

من جهة ثانية أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المجموعات الإرهابية لا تزال تعيق العملية الإنسانية في الأحياء الشرقية لحلب وتواصل منع المدنيين من الخروج عبر الممرات الآمنة التي حددتها الحكومة السورية.

وأشارت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي إلى أن التنظيمات الإرهابية تستمر بقصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين والمدارس في الأحياء الغربية لحلب وفي دمشق وضواحيها بما في ذلك السفارة الروسية بدمشق، وفندت زاخاروفا الاتهامات الغربية للحكومة السورية والقوات الروسية بتحميلهم المسؤولية عن وقوع ضحايا دون تقديم أي أدلة أو براهين وإغفالهم بشكل متعمد جرائم التنظيمات الإرهابية المستمرة بحق المدنيين واستهداف الأطفال في مدارسهم.

وردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على تصريحات مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سامانثا باور خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في سورية الاثنين الماضي واصفة ما قالته المندوبة الأمريكية من اتهامات بأنها ملفقة وأخبار كاذبة، وقالت: إن على باور توجيه اتهاماتها تلك إلى الجنرالات الأمريكيين الذين ارتكبوا جرائم أدت إلى مقتل مئات آلاف من الناس، وتساءلت لماذا تتجاهل المندوبة الأمريكية تدمير طائرات بلادها المنشآت المدنية في سورية وكأن تدميرها جرى من قبل الطيران السوري والروسي؟، ولماذا يرتكز الأمريكيون في اتهاماتهم على معلومات يسمونها واردة لا تمت للحقيقة بصلة ولا يذكرون مصدر تلك المعلومات؟.

وأشارت زاخاروفا إلى أن لندن وباريس وواشنطن عارضوا إدراج تنظيمي حركة أحرار الشام وجيش الإسلام على قائمة الإرهاب في وقت يستمرون فيه بكيل الاتهامات نحو سورية وروسيا لافتة إلى أن العمليات العسكرية الروسية ضد الإرهاب هي من شلت تنظيم داعش الإرهابي ومنعت عناصره من التسلل إلى المجتمع الغربي وبث الرعب والفوضى هناك.

في الأثناء جددت وزارة الدفاع الروسية تأكيدها على أن قواتها الجوية التي تشارك في الحرب على الإرهاب التكفيري في سورية بطلب من الحكومة السورية مزودة بكل ما يلزم لمحاربة الإرهاب، ولفت المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في تصريح أمس، إلى أن دعوة الخارجية الأمريكية إلى عدم تقديم الوقود للناقلات الروسية هي دعوة إلى إعاقة القوات الجوية الفضائية الروسية في حربها على الإرهاب الدولي في سورية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة اتخذت في السابق إجراءات مضادة لروسيا في التعامل مع تنظيمي داعش وجبهة النصرة، حيث تعمدت تأخير المفاوضات إضافة إلى امتناعها عن فصل المعارضة عن الإرهابيين وعدم تنفيذ وعودها بتقديم معلومات عن أماكن وجود المسلحين.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر وجه دعوة إلى الدول الأخرى للامتناع عن تزويد الناقلات التي تمد القوات الروسية الجوية في سورية بالوقود.

وقال كوناشينكوف: إن دعوة تونر تأتي كمحاولة من أجل تقليل فشل السياسة الأمريكية بطريقة أو بأخرى في سورية بدءاً من عام 2014، لافتاً إلى أن مكافحة الإرهاب الدولي في سورية لم تكن أبداً هدف الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها.

وفي السياق ذاته أكد كوناشينكوف أن العملية العسكرية الروسية تمكنت خلال عام واحد من تحقيق ما يمكن للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة تحقيقه فقط في الأحلام، مشيراً إلى أنه بفضل العملية الروسية أعيدت أكثر من ألفي منطقة سكنية إلى الحياة المدنية بكل الخدمات العامة والمساعدات الاجتماعية والأمنية وأوقفت 86 جماعة مسلحة الأعمال العدائية، بالإضافة إلى عودة مئات الآلاف من السوريين إلى منازلهم في مختلف مناطق الدولة لبدء حياتهم من جديد، وختم المسؤول العسكري الروسي بمخاطبة الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها قائلاً: إذا لم تستطيعوا أو لم ترغبوا بمحاربة داعش وجبهة النصرة على الأقل لا تعيقونا.

إلى ذلك أكد سفير العراق في تشيكيا الدكتور وليد شلتاخ أن المعركة التي يخوضها الجيشان العراقي والسوري ضد الإرهاب والتطرف واحدة ومصيرية، وشدد شلتاخ في كلمة له بمنتدى السياسة الدولية التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي التشيكي المورافي في براغ على أن التضامن مع العراق وسورية في معركتهما المصيرية والمشتركة ضد الإرهاب هو دعم للأمن والسلام والاستقرار في العالم أيضاً، وأعرب عن ثقته بحتمية انتصار الجيشين العراقي والسوري على الإرهاب وإعادة الاستقرار والأمن إلى ربوع البلدين ومن ثم العمل على إعادة المهجرين وإعادة الإعمار.