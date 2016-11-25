للـيوم الثالث.. الـحرائق تتسع في فلسطين المحتلة والعدو يعلن حالة الطوارئ القصوى

أعلنت سلطات الاحتلال، مع استمرار الحرائق المندلعة منذ ثلاثة أيام واتساع دائرتها، حالة الطوارئ، فيما يعقد المجلس الوزاري المصغّر اجتماعاً له، بمشاركة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، لبحث تداعيات الحرائق، في ظل العجز عن إخمادها، وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية: “إن الاجتماع يعدّ مؤشراً على أن ما يحصل حدث أمني خطير”.

وذكرت وكالة معاً الفلسطينية أن سلطات الاحتلال أعلنت حالة الطوارئ القصوى، واستدعت الاحتياط من الإطفاء،

واستعانت بطائرات من دول عدة، بينها تركيا وإيطاليا وكرواتيا، ورغم ذلك لم تنجح هذه الجهود بوقف ومنع امتداد النيران، فيما ذكرت وسائل إعلام أن قوات الاحتلال أوقفت كل الإجازات بسبب الحرائق.

واندلعت حرائق كبيرة في مدينة حيفا، الواقعة ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وقامت على إثرها سلطات الاحتلال بإجلاء عشرات آلاف الأشخاص من عدة أحياء في المدينة، واستقدمت المئات من رجال الإطفاء إضافة الى تعزيزات جوية للسيطرة على النيران، التي شبّت في الكثير من المنازل والمباني التجارية.

وأعلنت سلطات الاحتلال إصابة نحو 105 مستوطنين بحالات اختناق، جراء الحرائق التي اندلعت في محيط مدينة حيفا وبعض أحيائها، والتي أسفرت عن إغلاق مطار وميناء المدينة وإخلاء سجني الدامون وكرمئيل وعشرات المباني.

وعمدت سلطات الاحتلال إلى إجلاء نحو 60 ألف شخص من عدة أحياء في المدينة، وأعلن متحدّث باسم قوات الاحتلال: إن الحرائق وصلت إلى نحو 8 إلى 10 شوارع في حيفا، بينما زعم وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان بأن 50 بالمئة من الحرائق متعمّدة وتعود لعمليات إضرام نار متكررة، بينما توعّد نتنياهو بفرض أقسى العقوبات على المتهمين بالحرائق.

وقد اتسعت دائرة الحرائق، التي اندلعت الأربعاء في المناطق الحرجية الشمالية وغرب القدس وأتت على العديد من المنازل ولاسيما على طريق القدس المحتلة، وسط أنباء عن تمدّدها إلى الضفة الغربية، فيما أكد موقع “مفزاك لايف” أن أكثر من 7500 دونم احترقت بفعل اشتعال النيران المستمرة، فيما اضطرت شرطة الاحتلال لإغلاق شارع 443 المؤدي إلى القدس، وطلبت من السائقين استخدام طرق بديلة.

كما عملت طواقم الإطفاء في منطقة الناصرة على إخماد حرائق شبّت في أماكن مفتوحة قرب قريتي المنشيه والزرازير وأحياء من المدينة.

في سياق متصل أكد مختصون أن حرائق الغابات، التي اندلعت قبل ثلاثة أيام، كشفت “ضعف وهشاشة” دولة الاحتلال، التي باتت عاجزة عن السيطرة على تلك الحرائق، ما دفعها إلى طلب المساعدة من بعض الدول، وقال الباحث في الشأن الإسرائيلي، عماد أبو عواد، إن “طريقة تعامل “إسرائيل” مع الحرائق المندلعة، واستنجادها بدول خارجية، يدلل على أنها غير مستعدة بشكل جيد لمواجهة مثل تلك الحرائق”، مشيراً إلى أنها “ليست المرة الأولى التي تستنجد فيها “إسرائيل” بدول خارجية في حالة حدوث حريق”.

من جهة ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال، أمس، 5 فلسطينيين بينهم محاضر جامعي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وذكرت مصادر محلية: عرف من المعتقلين المحاضر الجامعي عصام الأشقر من نابلس، وهو أسير محرر وحاصل على درجة بروفيسور في الفيزياء، وعزات ديرية من بيت فجار من بيت لحم، وأمجد أبو صبيح من القدس.

سياسياً، كشف صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن هناك محادثات جارية بشكل جدي جداً لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان، وأعرب عن أمله في أن يتمّ عرض القرار في مجلس الأمن الشهر القادم.