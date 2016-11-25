غارات عنيفة على تعز.. والجيش اليمني يدكّ مواقع آل سعود في نجران وجيزان وعسير

شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على محافظة تعز اليمنية، مستهدفاً الأحياء الشمالية والشرقية للمدينة، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر بالمحافظة قوله: “إن طيران العدوان شن سلسلة غارات استهدفت أحياء في شارع الستين شمالي المدينة ومنطقتي الحوبان والجند في ضواحيها الشرقية”، مشيراً إلى أن الغارات أدت إلى أضرار مادية، وأضاف: “إن طيران العدوان السعودي شن غارة على مطار تعز الدولي ما تسبب في تضرّر بعض منشآت المطار التي كانت تعرضت لغارات كثيفة خلال الشهور الماضية”.

ورداً على استمرار العدوان السعودي استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمنى واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة بني سعود بنجران وجيزان وعسير.

وقال مصدر عسكري يمني: إن القوة الصاروخية دمرت آلية تابعة لمرتزقة بني سعود في صحراء ميدي، بالإضافة إلى استهداف تجمعات للجنود السعوديين في مركز جلاح واشتعال النيران فيه.

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية أيضاً تجمعات للجنود السعوديين في موقع قمة الشيخ بقطاع عسير، وذلك رداً على استمرار تصعيد العدوان الغاشم واستهدافه منازل المواطنين.

إلى ذلك، اتهمت منظمة العفو الدولية مليشيات الرئيس اليمني الفار عبد ربه منصور هادي بالتضييق على الأطقمِ الطبية وتعريضِ المدنيين للخطر في مدينة تعز، وأكد فيليب لوثر، مدير الأبحاث في المنظمة، وجود أدلة دامغة حول قيام مليشيات هادي بحملة تخويف وترهيب ضد الأطقم الطبية، ومضايقتها، في مدينة تعز، وذلك عبر نشر مسلحيها بين المدنيين، الأمر الذي يهدد سلامة المستشفيات ويعد خرقاً للالتزامات بحماية المدنيين، وفقاً للقانون الدولي.

وأكدت المنظمة أن مليشيات هادي اعتقلت وهددت بقتل أطقم طبية في مناطق سيطرتها في تعز.