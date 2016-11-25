بطاقة 350 ألف م3 من الغاز يومياً.. وضع بئر جحار 8 في الخدمة

في إطار استراتيجية النفط والثروة المعدنية والمؤسسات والشركات التابعة لها للتغلب على التحديات التي أفرزتها الأزمة، المتمثّلة بنقص كميات الغاز المنتجة، والحاجة الماسة لتأمين احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية من الغاز، تمّ أمس وضع بئر جحار رقم 8 بالخدمة، بطاقة إنتاجية تبلغ 300 إلى 350 ألف متر مكعب من الغاز يومياً، حسبما أعلن وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم، والذي أضاف أن البئر ينتج 650 برميلاً من المكثفات النفطية، ومن الغاز المنزلي ما بين 20 إلى 30 طناً يومياً، لافتا إلى أن الوزارة تركّز جهودها على تأمين كميات إضافية من الغاز من خلال إعادة تأهيل الآبار المتوقّفة ووضعها بالخدمة من جديد.

واعتبر محافظ حمص طلال البرازي أن إعادة تشغيل البئر يبشر بالخير، وينعكس إيجاباً على قطاع الطاقة وخاصة الكهرباء، فيما بيّن مدير عام الشركة العامة للغاز المهندس علي دربولي أن هذا البئر سيزيد من كميات الغاز الطبيعي النظيف التي سيتمّ ضخها إلى الشبكة السورية للغاز وإيصالها للمستهلكين، أي لوزارة الكهرباء لاستخدامها في عنفات توليد الطاقة الكهربائية، ما يشكل قيمة إضافية بدلاً من مادة الفيول.

ثم جال الوزير على أقسام شركة حيان واستمع من العاملين فيها عن آلية العمل ومطالبهم التي وعد بحلها ومعالجتها.

وجرى خلال الجولة تكريم عدد من عمال شركة حيان للنفط ومديرية حقول المنطقة الوسطى تقديراً لجهودهم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية النفطية.

يشار إلى أن حقل جحار يقع إلى الشمال الغربي من مدينة تدمر، وتمّ تأسيسه عام 2001، ويتضمن 7 آبار غازية وبئراً نفطية واحدة.

وكانت وزارة النفط أعلنت في آب الماضي عن تشغيل بئر “أبو رباح 13” قرب حمص ووضعها بالاستثمار الفعلي بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف متر مكعب من الغاز يومياً.

البعث- سانا