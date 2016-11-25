ذهنيات راكدة تغلّف أداء قطاع الأعمال

دمشق – البعث

رغم ما يتعرّض له اقتصادنا الوطني من ارتكاسات ساهمت بقتامة مشهده العام، إلا أن بعض الأكاديميين والمختصين يرى أن هناك فرصة كبيرة لا بل ماسية للدخول باستثمارات والبدء بأعمال حرفية وصناعية، إذ يعتبر أحد خبراء الاقتصاد أن الكرة باتت في مرمى رجال الأعمال وأصحاب الرساميل الكبرى، وخاصة بعد التوصيات الحكومية على المستوى الإجرائي واللوجستي وطرق الدعم المختلفة المباشرة وغير المباشرة لهم، مشيراً إلى أن ما يثير هواجس عدم الإقبال لديهم هو تخوّفهم من الذهنيات الراكدة التي تغلف أداء قطاع الأعمال والتي تركز دائماً على القضايا المطلبية والسعي للحصول على جرعات جاهزة تتعدّى مجرد الدعم الحكومي، ويوضح الخبير أن المستثمرين والصناعيين يفتقرون إلى المبادرات الذاتية بالشكل الذي يتطلبه التكامل في التعاطي الاقتصادي بين الحكومة ورجال الأعمال.