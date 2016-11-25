هذه هي سورية

سواء هددت فرنسا بالذهاب إلى مجلس الأمن، أو جمعت داعمي الإرهاب لإنقاذ مرتزقتهم داخل سورية وخارجها للإيحاء بأنها لا تزال تمسك بخيوط زمام المبادرة وبوسعها مواصلة الضغط وفي جعبتها أوراق تجعلها طرفاً يحسب له حساب في العالم الجديد، فإن ذلك لن يغيّر في المعادلة شيئاً، فالرهان على حصان الإرهاب لتحقيق أهداف جيوسياسية رهان خاسر حتماً، في ظل ما أفرزته وقائع الميدان، والمتغيّرات التي عصفت بالساحتين الإقليمية والدولية.

سحب ترامب البساط من تحت أقدام حلفاء الأمس، ويريد تنفيذ استدارة كاملة باتجاه لم يكن وارداً في حساباتهم، وباتوا يتحرّكون خبط عشواء.. يعيدون فتح ملفات كـ “الكيميائي” كوسيلة لاستمرار الحرب، وتناسوا أنها اسطوانة مكرورة ملّ سماعها حتى الرأي العام الغربي، بعد أن شاهد بأم العين جرائم التكفيريين حين استخدموا الغازات السامة في حلب دون أن يرف جفن هولاند ووزير خارجيته آيرولت.. يجمعون شتات “معارضين ومعارضات” ثبت للخارج، قبل الداخل السوري، بأنهم ليسوا أكثر من بيادق تحرّكهم أموال الخليج العفن، وحاكم مجنون في تركيا، استضافهم فقط لتحقيق أحلام بسلطنة لن تعود أبداً.

ما أقدمت عليه فرنسا خلال الأيام القليلة الماضية خطوة في الهواء تضرّ أكثر مما تنفع، فهي لن ترفع من شعبية هولاند، الرئيس الأسوأ في تاريخ فرنسا، ولن تلجم اليمين عن الصعود وتحقيق مفاجأة كالتي حدثت في أمريكا، وتدلل الوقائع بأن ذلك سينسحب على كامل القارة العجوز، كما أنها لن تعطي دفعاً معنوياً للإرهابيين المحاصرين على كل الجبهات، وبات سقوطهم المدوي والعودة إلى بلد المنشأ مسألة وقت لا أكثر، فعلى ماذا إذن يراهن حكام فرنسا وبعض الأوروبيين، ألم يكن الأجدر بهم أن يتعلّموا من هزيمة هيلاري كلينتون ويعيدوا حساباتهم للخروج على الأقل بماء الوجه؟!. يبدو أن انقيادهم الأعمى خلف إملاءات الإدارات الأمريكية المتعاقبة، منذ الحرب العالمية الثانية، جعلتهم على هذه الدرجة من الحماقة السياسية، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تجعلهم مؤهلين لقيادة دول كبرى في العالم الجديد.

نتائج الحرب بدأت تتضح، والتغيير الذي حاول المتآمرون تطبيقه في منطقتنا حدث في ديارهم، فمن تبقى من المحافظين الجدد في طريقه نحو الخروج من الساحة السياسية الأمريكية، وحلفاؤهم في أوروبا يسقطون الواحد تلو الآخر، وأردوغان يعاني من تفاقم أزمة داخلية، جعلت خياراته محصورة بين ركوب حصان محاربة الإرهاب، أو البقاء على عنجهيته واتباعه سياسة اللعب على الحبال، والتي لن تؤدي به إلى مصير أفضل من كاميرون وهولاند، ولن نتحدّث هنا عن مشيخات الخليج التي لم تكن يوماً أكثر من أداة تحرّكها الرياح الأمريكية.

بالمقابل، يزداد محور المدافعين عن القضايا العادلة والمحقّة صلابة، وتتسع خارطته الجيوسياسية من سورية مروراً بالعراق وإيران وصولاً إلى روسيا ليشمل دولاً أخرى تستعد قيادتها الجديدة لحجز مكان لها في عالم الغد متعدّد الأقطاب، وهنا لابد من التنويه بموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل يومين، والذي أعلن فيه دعم بلاده للجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب، وفي ذلك إرهاصات لعودة أرض الكنانة بإمكانياتها البشرية والعسكرية ومواردها الاقتصادية إلى دورها الريادي القومي العربي..

مجمل ما تقدّم يرسم ملامح النصر الذي تحقق بفضل صمود سورية واستبسال جيشها ودماء شهدائها الذين سيسجّل التاريخ لهم أنهم قدّموا تضحيات نيابة عن شعوب العالم في حرب شرسة قلّ نظيرها عندما انتصروا على الإرهاب الذي كان سيفتك بالشعوب ويدمر الحضارات.. هذه هي سورية مهد الحضارات الإنسانية، وهكذا ستبقى رغم أنف كل المتآمرين والعملاء.

عماد سالم