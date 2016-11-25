اتحاد الشغل التونسي يكثّف ضغوطه علــى حكــومة الشاهد ويلوح بالإضراب العام

لوّح الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر مركزية نقابية في تونس، بشن إضراب عام، وحمّل حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية تبعات تأجيل الزيادة في الأجور.

وحمّل الأمين العام لاتحاد الشغل، حسين العباسي، حكومة يوسف الشاهد “التبعات غير المحمودة” التي يمكن أن تنجر عن تراجعها عن تعهداتها السابقة بخصوص صرف الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2017، معتبراً ذلك أمراً “غير مبرر” من شأنه أن يهدد الاستقرار الاجتماعي ويضرب مصداقية الحوار بين الأطراف الاجتماعية ويزعزع الثقة في ما بينها، وقال: إن الهيئة الإدارية للاتحاد هي الوحيدة المخولة لوحدها بإقرار الإضراب العام، الذي دعا إليه مجمع الوظيفة العمومية وتحديد موعد تنفيذه.

وشدد العباسي على أنه من غير المعقول أن يتحمّل الأجراء، الذين يساهمون بانتظام في الواجب الجبائي، أعباء شح الموارد المالية لموازنة الدولة، داعياً إلى إقرار قانون جبائي عادل قبل مطالبة الأجراء ببذل التضحية، كما دعا إلى سن قوانين ردعية تستهدف التهرب الجبائي والتصدي للتهريب وتشديد المراقبة الديوانية على الحدود ومصادرة أملاك المهربين.

وطالب الحكومة بإظهار إرادة حقيقية ملموسة في مقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتهرب الجبائي وذلك بالبدء في استخلاص ديونها من الموارد المالية الضخمة لدى الشركات والمؤسسات المتهرّبة جبائياً.

من جهته قال القيادي في الاتحاد نورالدين الطبوبي: إن كل الخيارات مفتوحة أمام الهيئة الإدارية للاتحاد بما في ذلك الإضراب العام في القطاع العام، متهماً الحكومة بالتراجع عن تعهداتها.

وفي المقابل، شدّدت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة على أن يوسف الشاهد متمسك بخيار الحوار مع المركزية النقابية بهدف التوصل إلى صيغة مقبولة من الطرفين وتجنيب البلاد “أزمة اجتماعية” ستلقي بضلالها في حال وقوعها على المشهد السياسي وعلى أداء الحكومة ومصداقية الاتحاد.

غير أنها أقرت بأن هناك مؤشرات غير إيجابية بشأن العلاقة مع المركزية النقابية، مشيرة إلى أن التصعيد لن يقود سوى إلى أزمة أو مأزق من شأنه أن يزيد من تعقيد الأوضاع.

وطالبت اتحاد الشغل بأن يراعي ندرة الموارد المالية وخطورة الملفات التي تواجهها الحكومة.

يأتي ذلك فيما تقترب تونس من موعد عقد مؤتمر الاستثمار، الذي تعوّل الحكومة عليه كفرصة لإنقاذ البلاد، التي تعاني منذ ست سنوات من انكماش اقتصادي خطير ومن غياب الاستثمار وهروب المستثمرين.

وأكدت الحكومة التونسية، قرب توقيع شركات عملاقة أوروبية وآسيوية وأميركية عقود تمويل مشاريع حكومية وخاصة، في مجالات مختلفة خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للاستثمار المقرر عقده بداية الأسبوع المقبل، من شأنها إحياء الاقتصاد المتهالك وتقليص البطالة.

وتعول تونس على المؤتمر الدولي للاستثمار المقرر تنظيمه يومي 29-30 من الشهر الجاري، للترويج إلى وجهتها الاستثمارية الجديدة، بعد أن عانت البلاد من غياب الإستقرار الأمني، وتداعيات العمليات الإرهابية التي ضربت البلاد العام الماضي على الوضع الاقتصادي.

وستعرض تونس خلال المؤتمر 195 مشروعاً حكومياً وخاصاً بقيمة تناهز 50 مليار دولار، في مجالات مختلفة من بينها قطاع الزراعة والنسيج.

وكالات