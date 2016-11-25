طلبة سورية في هنغاريا ينتخبون المكتب الإداري الجديد

جدد طلبة سورية في هنغاريا وقوفهم إلى جانب وطنهم في مواجهة الحرب الإرهابية التي يتعرض لها، وذلك خلال مؤتمرهم السنوي الذي عقده فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في هنغاريا تحت شعار “طلبة سورية في الجامعات والمعاهد كما في الجبهات.. صامدون منتصرون”.

وقدّم ممثل الاتحاد الوطني لطلبة سورية، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد، الدكتور أرشيد الصياصنة شرحاً مفصلاً حول الحرب الإرهابية التي تشن على سورية للنيل من مكانتها ودورها ومواقفها القومية، منوهاً ببطولات وتضحيات الجيش العربي السوري وشجاعة قيادته وصمود أبناء الشعب السوري ودعم أصدقاء سورية المخلصين، الأمر الذي أفشل المؤامرة عليها.

وحث الصياصنة الطلبة على الاهتمام بتحصيلهم العلمي، واكتساب المزيد من الخبرات والمعرفة للمساهمة في إعادة إعمار الوطن، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع بذل جهود استثنائية لكشف أبعاد المؤامرة التي تتعرض لها سورية.

وفي الختام تبنى المؤتمر توصيات عدة لتفعيل عمل فرع الاتحاد في هنغاريا الذي توقف لفترة معينة، وتمّ انتخاب مكتب إداري برئاسة أدونيس كساب.

حضر المؤتمر عدد من الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات الهنغارية، إضافة إلى أعضاء منتدى “من أجل سورية”، وعدد من المسؤولين في الجامعات الهنغارية.

سانا