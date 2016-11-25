المسرح السياسي الدولي يتبدل لمصلحة سورية وحلفائها

أظهرت نتائج الانتخابات التي شهدتها بعض البلدان مؤخراً مؤشرات تدّل على فشل حملات التضليل الإعلامي المناهضة لروسيا، والمعادية لسورية، في دفع الناخبين في العديد من البلدان للتصويت لمصلحة أنصار تصعيد المجابهة مع موسكو، وتحويل سورية إلى ساحة حرب مباشرة بين الناتو وأذنابه، وروسيا. وقد يكون فوز دونالد ترامب في انتخابات مجمع الناخبين الكبار في الولايات المتحدة الحدث الأبرز حيث كان موقف المرشح الجمهوري الداعي لتعزيز التعاون بين واشنطن وموسكو في مختلف مناطق العالم، وبشكل خاص في سورية، بمثابة شرارة أشعلت حملات تشهير ضده، وكانت صحيفة النيويورك تايم في موقع القيادة في حملة التضليل، وكانت وسائل الإعلام الكبرى تتناقل كل ما تنشره الصحيفة ضد المرشح الجمهوري.

لكن الانتخابات في الولايات المتحدة ساهمت في تغيير المزاج العام في العديد من البلدان، ففي الـ 13 من تشرين الثاني الجاري شهدت بلغاريا انتخابات رئاسية أسفرت عن فوز جنرال القوى الجوية، رومين راديف، المدعوم من الحزب الاشتراكي، وحصوله على أكثر من 59 % من أصوات المقترعين. ومن المعروف أن الجنرال راديف من أنصار تخفيف التوتر مع موسكو، ويدعو إلى التخلي عن سياسة العقوبات ضد روسيا. صحيح أن دور رئيس الدولة في بلغاريا رمزي، ويقتصر على تمثيل البلاد في الخارج ورعاية الاحتفالات الرسمية، لكن نتائج الانتخابات أظهرت تغيّر المزاج الشعبي، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة، وهو الموقع التنفيذي الأول، لتقديم استقالة حكومته والدعوة لانتخابات مبكرة.

وفي اليوم ذاته، تمكّن المرشح الاشتراكي المقرب من روسيا، إيغور دودون، من الفوز في الانتخابات في جمهورية مولدافيا، بعد أن نال 55 % من أصوات المقترعين، الأمر الذي دفع العديد من الصحف للحديث عن موجة تأييد لروسيا ستشمل العديد من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، وبلدان حلف وارسو التي التحقت بالمعسكر الغربي وتعيش اليوم حالة من خيبة الأمل نتيجة التداعيات الاجتماعية التي ترتبت عن التعاون مع الولايات المتحدة والسوق الأوروبية المتحدة.

لكن المفاجأة الكبرى جاءت من فرنسا، حيث تمكن فرانسوا فيون من الفوز في الدورة الأولى في الانتخابات التمهيدية، التي نظمها حزب يمين الوسط، حزب الجمهوريين، وريث الحركة الديغولية. وتمكن فيون من حصد أكثر من 42 % من الأصوات، متفوقاً على آلان جوبيه الذي نال 28.6 % من الأصوات، وعلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي نال 20.6 % من الأصوات، وبالتالي سيتم تنظيم دورة ثانية يوم الأحد المقبل يتواجه فيها فيون وجوبيه للفوز بتسمية الحزب لانتخابات الرئاسة في الربع الأول من العام القادم.

صحيح أن الانتخابات الحزبية لا تكتسي طابعاً رسمياً، لكنها تعطي مؤشرات قوية تتعلّق بمزاج الجهاز الحزبي. ففي فرنسا، كما في العديد من البلدان الغربية، تخلى العديد من الأحزاب عن تبني خط عقائدي واضح، وتحوّلت إلى ماكينات انتخابية تدعم المرشح الذي ترى أنه يدعم مصالح مراكز القوى المتآلفة ضمن الحزب. وكان مستوى مشاركة المقترعين في انتخابات حزب الجمهوريين لافتة للنظر حيث شارك في التصويت أكثر من أربعة ملايين مقترع، في حين لم يشارك في الانتخابات الحزبية التمهيدية التي نظمها الحزب الاشتراكي عام 2011 سوى مليونين وستمائة ألف مقترع وأسفرت، وقتها، عن فوز الرئيس الحالي فرانسوا أولاند، ومثلت الخطوة الأولى على طريق وصوله لمنصب رئاسة الجمهورية.

قد يكون من المبكر التكهن بنتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة، لكن من المرجح أن تشهد الدورة الأولى تنافساً حقيقياً بين مرشحة “الجبهة الوطنية” وبين مرشح حزب “الجمهوريين” نتيجة تراجع شعبية الرئيس الاشتراكي الحالي إلى مستويات متدنية غير مسبوقة في الحياة السياسية الفرنسية. ففي ظل رئاسة فرانسوا هولاند، تحوّلت فرنسا إلى دولة بوليسية، وصار البحث عن مبررات للاستمرار في تمديد حالة الطوارئ الشغل الشاغل للرئاسة الفرنسية على المستوى الداخلي، في حين احتل التحريض ضد سورية المرتبة الأولى في تصريحات الإليزيه المتعلقة بالشؤون الدولية.

كان فيون فجر مفاجأة إعلامية عندما دعا إلى إقامة تحالف دولي مضاد للإرهاب يتعاون مع روسيا وإيران والجيش السوري وحزب الله، كما دعا في العديد من المناسبات إلى التعاون مع الحكومة السورية وإعادة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. وبالمقابل واظبت مرشحة الجبهة الوطنية على انتقاد سياسة باريس تجاه الأزمة السورية وأكدت مراراً أنها تدعم التعاون مع القيادة السورية.

إذن بات من الواضح أن هناك مؤشرات قوية على وجود دعم دولي للتوجهات العقلانية التي تدعو إلى تبني سياسة عالمية موحّدة ضد الإرهاب، وتوحيد الجهود العسكرية ضد عصابات الإجرام المسلحة المشبعة بالفكر الوهابي التكفيري، وسيكون لعودة سلطة الدولة إلى مدينة حلب دور كبير في تعزيز القناعة بالدور الحاسم الذي يلعبه الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب.

د. مازن المغربي