البرلمان الأوروبي يوجّه ضربة لآمال الانضمام التركية.. والليرة تتهاوى

ردّ البرلمان الأوروبي، أمس، على حملة القمع، التي ينتهجها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، بتبني قرار يطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد.

وذكرت وكالة “رويترز” أن البرلمان الأوروبي تبنى القرار بأغلبية 479 صوتاً لصالحه، مقابل 37 صوتاً معارضاً، وهو يحث المفوضية الأوروبية والحكومات في الاتحاد على “تجميد مؤقّت لآلية الانضمام التي بدأت مع تركيا عام 2005 إلى أن تذعن حكومة أردوغان وتلغي الإجراءات غير الملائمة”، التي اتخذتها بموجب قانون الطوارئ الذي فرضته منذ محاولة الانقلاب.

وجاء في القرار: إن “التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة التركية في إطار حال الطوارئ غير متكافئة وتمس بالحقوق والحريات الأساسية التي كرّسها الدستور التركي، وبالقيم الديمقراطية الجوهرية للاتحاد الأوروبي”.

والمذكرة البرلمانية، التي تمّ التصويت عليها بغالبية كبرى تشكّل ضربة جديدة لعلاقات توتّرت بعد محاولة الانقلاب، وأصبحت تهدد اتفاق الهجرة الموقّع بين أنقرة والأوروبيين.

وكانت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أكدت في تموز الماضي أن تركيا لن تصبح عضواً في الاتحاد في حال طبّقت عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين جرى اعتقالهم على خلفية محاولة الانقلاب، مشددة على ضرورة أن يلتزم النظام التركي بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تمنع تطبيق هذه العقوبة في أرجاء القارة العجوز.

يذكر أن تركيا قدّمت طلباً الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 1987، لكن مفاوضاتها معه لم تبدأ إلا في العام 2005، رغم أن طموحات أنقرة لكي تصبح جزءاً من التكتل تعود إلى الستينيات.

وكان خبراء في مجلس أوروبا نددوا في تموز الماضي بالاعتقالات والإقالات الجماعية التي طالت عدداً كبيراً من القضاة البارزين بعد محاولة الانقلاب، وطالبوا النظام التركي باحترام القانون في الإجراءات التي يتخذها، فيما أكد يوهانس هان، المفوّض المسؤول عن توسيع الاتحاد الأوروبي، أن عمليات الاعتقال السريعة التي تمت في صفوف القضاة وغيرهم مباشرة بعد محاولة الانقلاب أظهرت أن السلطات التركية أعدت قائمة الاعتقالات سلفاً.

وإلى الداخل التركي، أقر وزير عمل النظام التركي محمد مؤذن أوغلو، في تصريح نقلته “رويترز” أمس، أنه تمّ “فصل عشرة آلاف و500 موظف حكومي”، زاعماً أن لهؤلاء الموظفين علاقة بـ “حزب العمال الكردستاني”.

يذكر أنه بلغ عدد المعتقلين على خلفية محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف تموز الماضي أكثر من 70 ألفاً من العسكريين والشرطة ورجال القضاء، إضافة إلى تسريح 110 آلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية، وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، وهو ما لاقى انتقادات دولية واسعة.

وحول حملة القمع التي ينتهجها نظام أروغان، أكد جنرال تركي، معزول ومطلوب بتهمة صلته بمحاولة الانقلاب، أن حملة الحكومة لعزل كبار القادة والطيارين تلحق أضراراً عميقة على المدى البعيد بثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي.

وقال محمد يالينالب، الذي كان رئيساً لاستراتيجية القيادة الجوية لحلف شمال الأطلسي في ألمانيا أثناء محاولة الانقلاب، إنه عزل من منصبه بعدها بأسبوع، وهو واحد من مئات ضباط الحلف الأتراك الذين جرى عزلهم، وسعى بعضهم للجوء في أوروبا.

وقال يالينالب عن الحملة المستمرة منذ محاولة الانقلاب، والتي نفى أي دور له فيها، إن “التداعيات كارثية”، وتابع: “الجيش يضعف. نحن نخسر أفراد الجيش لأنهم يؤخذون رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى”، في إشارة إلى الضباط المسجونين بانتظار محاكماتهم، وأضاف: “قد يستغرق الأمر أعواماً وربما عقوداً للتعافي”.

وبعيداً عن غضبه بسبب تدمير مستقبله المهني يقول يالينالب: إن عملية التطهير أضعفت الروح المعنوية وقلّصت الكفاءة وتركت الجيش دون ما يكفي من الطيارين لتشغيل طائرات إف-16 المقاتلة.

وفي السياق، أكد إيكوت أردوغدو، عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري، أن فشل رئيس أردوغان في تحقيق أحلامه العثمانية بـ”الخلافة والسلطنة” من خلال تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي دفعه للتحالف مع تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين، وأوضح، في تغريدات على موقع “تويتر”، أن سياسات أردوغان “استفزازية للجميع”، مشيراً إلى أن الأخير عبارة عن “أداة بيد القوى الامبريالية”، التي تسعى لتدمير الشرق الأوسط بأكمله.

وأعرب أردوغدو عن قلقه من استمرار أردوغان في سياساته الحالية على الصعيد الخارجي والداخلي، وقال: “لقد بات واضحاً أن هذه السياسات ستدمّر تركيا والمنطقة معاً، وكل ذلك من أجل أحلام أردوغان الدينية والطائفية”.

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار بسبب العملية العسكرية التي يشنها نظام رجب طيب أردوغان على محافظات جنوب شرق البلاد وعلى الأحزاب ووسائل الإعلام المعارضة لسياساته.

ففي محافظة أضنة، جنوب البلاد، قتل شخصان وأصيب 16 آخرون جراء انفجار سيارة في مرآب مقر المحافظة، ونقلت وكالة أنباء الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن محمود دميرطاش حاكم أضنة قوله: “إن الانفجار وقع في مرآب مقر المحافظة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك فيما تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى مستوى قياسي أمام الدولار، وذلك بعد قرار البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس، فارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بنسبة 0.95% إلى 3.4275 ليرة.

وفقدت الليرة نحو 14% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام بفعل قلق المستثمرين في أعقاب الانقلاب.

وكالات