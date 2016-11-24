السيسي يؤكد دعم مصر لجيشنا في محاربة الإرهاب.. وروسيا تشترط ضمانات أممية لاستئناف الهدنة قواتنـا الباسلة تسـيطر على تلـة النقـار الاسـتراتيجيـة ومصرع عشرات التكفيريين في ريفي حماة ودير الزور

سجلت وحدات من قواتنا المسلحة، أمس، إنجازاً هاماً في حربها على الإرهاب التكفيري، وأحكمت سيطرتها الكاملة على تلة النقار الغربية بريف القنيطرة الشمالي بعد تدمير آخر تحصينات تنظيم جبهة النصرة الإرهابي فيها.

وتأتي أهمية السيطرة على التلة كونها تشرف على خندق حفره الإرهابيون بعمق 2 متر وعلى ساتر ترابي بارتفاع 3 أمتار يمتد من مزارع الأمل وصولاً إلى طريق حضر، وبالتالي فإن السيطرة عليها تمنع تسلل الإرهابيين إلى الطريق، إضافة إلى السيطرة نارياً على موقع كروم الكشة إلى الغرب من التلة.

إنجازات الجيش تواصلت أيضاً على عدة جبهات قتال، حيث سقط أكثر من 30 إرهابياً من تنظيم داعش المدرج في عمليات لقواتنا العاملة في مدينة دير الزور وريفها، فيما قضت وحدات من الجيش على العشرات من إرهابيي “جيش الفتح” الذي يضم مئات المرتزقة الأجانب في صفوفه ودمرت لهم مستودعات ذخيرة وآليات في ريف حماة الشمالي.

في السياسة برز موقف لافت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد في لقاء تلفزيوني دعم بلاده للجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب، وشدد على ضرورة الحل السياسي للأزمة، وذلك يؤشر على عودة قريبة للدور الريادي المصري في المساعدة بحل الأزمات التي تعصف في جنبات الأمة.

وعشية زيارة الأمين العام للأمم المتحدة المنتخب أنطونيو غوتيريس إلى موسكو لبحث الأوضاع في سورية، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الإرهابيين قد يستغلون أي هدنة إنسانية جديدة في حلب لتعزيز قدراتهم، وأشارت إلى أنه على الأمم المتحدة تقديم ضمانات بشأن وقف هجماتهم في المدينة كشرط لاستئناف الهدنة، فيما شددت تشيكيا على أن تحديد مستقبل سورية هو أمر لا يخص أوروبا أو الغرب وإنما يخص السوريين وحدهم.

وفي التفاصيل، نفذت وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية عمليات نوعية بريف القنيطرة الشمالي انتهت بإحكام سيطرتها على تلة النقار الغربية شرق طرنجة، وأسفرت العمليات عن القضاء على العديد من أفراد التنظيمات الإرهابية وتدمير أسلحة وعتاد حربي لهم وبذلك يكون الجيش قد أمّن طريق مزارع الأمل- حضر.

وفي دير الزور وريفها نفذت وحدات من الجيش عمليات ورمايات دقيقة على تحركات وأوكار إرهابيي داعش في حيي الرشدية والصناعة وقرية الجفرة إلى الشرق من مدينة دير الزور أسفرت عن القضاء على أكثر من 20 إرهابياً وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

كما اشتبكت حامية مطار دير الزور العسكري مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم داعش على طول الساتر الشرقي للمطار وقضت على 10 من أفرادها، ودمرت وحدة أخرى 3 آليات وقضت على معظم أفراد مجموعة إرهابية حاولت التسلل والاعتداء على نقاط عسكرية في منطقة الجفرة جنوب شرق مدينة دير الزور بنحو 7 كم.

وفي ريف حماة وجهت وحدات من الجيش رمايات نارية مكثفة على تجمعات للتنظيمات الإرهابية ومحاور تحركها في قرى وبلدات مورك وشرق البويضة وسكيك وعطشان ووادي حوير بالريف الشمالي، وأسفرت الرمايات النارية عن القضاء على أكثر من 50 إرهابياً ودمرت لهم مقر قيادة ومستودع ذخيرة و6 سيارات بعضها مزود برشاشات ومربض هاون.

وفي درعا وريفها قضت وحدة من الجيش على إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة كانوا يقومون بأعمال تخريب على طريق طفس-اليادودة بالريف الغربي، ووجهت وحدة أخرى ضربة محكمة على تجمع لمجموعة إرهابية شمال مزرعة البيطار في محيط بلدة عتمان ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من أفرادها.

وفي وقت لاحق أدت رمايات نارية مركزة على تجمعات الإرهابيين في حي الكرك بمنطقة درعا البلد إلى القضاء على عدد منهم وإصابة آخرين وتدمير وكر وآليات لهم إضافة إلى نقطة للرصد شرق سجن الكرك، كما تم إيقاع قتلى ومصابين في صفوف المجموعات الإرهابية خلال رمايات نارية لوحدة من الجيش على تجمعاتهم شرق نقابة الأطباء وشمال بناء سجاد صيدا وتدمير مربض هاون ومقتل طاقمه في مخيم النازحين بمنطقة درعا البلد.

شهداء وجرحى في اعتداءات إرهابية

من جهة ثانية ارتقى شهيد وأصيب أكثر من 12 شخصاً بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بالقذائف على حي ميسلون والمنطقة الصناعية في العرقوب بمدينة حلب وبلدتي نبل والزهراء بريف المحافظة الشمالي، وذكر مراسل سانا أن التنظيمات الإرهابية استهدفت بعد ظهر أمس المنطقة الصناعية في العرقوب بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب باستشهاد عامل وإصابة عدد من العمال بجروح، لافتاً إلى وقوع أضرار كبيرة في المنشآت الصناعية، وأشار إلى أن إرهابيين يتحصنون في عدد من الأحياء الشرقية لمدينة حلب اعتدوا بالقذائف الصاروخية على حي ميسلون ما تسبب بإصابة 12 شخصاً بجروح ووقوع أضرار مادية في الممتلكات، ولفت إلى أن التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة اعتدت على بلدتي نبل والزهراء بـ 8 قذائف صاروخية أسفرت عن أضرار مادية دون وقوع إصابات بين الأهالي.

وفي القنيطرة اعتدت التنظيمات الإرهابية بأكثر من 10 قذائف على مدينتي خان أرنبة والبعث ما تسبب باستشهاد شخص وإصابة 9 آخرين بجروح بينهم طفلة بحالة خطرة ومن بين المصابين 4 أشخاص من عائلة واحدة في مدينة البعث حيث سقطت إحدى القذائف على منزلهم ما تسبب بتدميره بشكل كامل إضافة إلى إلحاق خسائر كبيرة في الممتلكات.

السيسي: ندعم الجيش السوري في محاربة الإرهاب

سياسياً، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تدعم الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى ضرورة التعامل بجدية مع الإرهابيين ونزع السلاح منهم، وقال السيسي في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي بثت أمس، الأولوية لنا أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، ونفس الكلام في سورية ندعم الجيش السوري وأيضاً العراق.

وجدد السيسي التأكيد على أن إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية هو الحل الأمثل، موضحاً في الوقت ذاته أنه لا بد من التعامل بجدية مع الجماعات الإرهابية ونزع السلاح منها إضافة إلى الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب على سورية.

في الأثناء أعلنت الدائرة الإعلامية للكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة المنتخب أنطونيو غوتيريس في موسكو اليوم “الجمعة”عدداً من القضايا بما فيها محاربة الإرهاب والأزمة في سورية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت تعيين غوتيريس في منصب الأمين العام للأمم المتحدة يوم الـ23 من تشرين الأول الماضي وبذلك بات الشخص التاسع الذي يشغل هذا المنصب وسيستلم الأمين العام الجديد منصبه ويباشر أعماله رسمياً في أول يوم من العام المقبل.

الدفاع الروسية تدعو الأمم المتحدة

لتقديم ضمانات لاستئناف الهدنة

إلى ذلك دعت وزارة الدفاع الروسية الأمم المتحدة إلى تقديم ضمانات بشأن وقف هجمات الإرهابيين في مدينة حلب كشرط لاستئناف الهدنة الإنسانية، ولفت المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف خلال مؤتمر صحفي إلى أن مسألة استئناف الهدنة الإنسانية في حلب تتطلب ضمانات ثابتة من قبل الأمم المتحدة بشأن وقف الإرهابيين إطلاق النار والسماح بإيصال مساعدات إنسانية دولية.

وقال كوناشينكوف رداً على تصريحات أدلى بها مساعد المبعوث الأممي الخاص إلى سورية للشؤون الإنسانية يان إيغلان وأعلن خلالها أن استئناف الهدنة الإنسانية خلال الأسبوع القادم أمر ممكن: لم يقدّم أحد من ممثلي المنظمة الدولية مثل هذه الضمانات، وأضاف: إن الإرهابيين يقصفون يومياً وبصورة مكثفة أحياء سكنية في حلب ما يتسبب باستشهاد عشرات الأشخاص أغلبيتهم من الأطفال، مشيراً إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية سيستغل الإرهابيون هدنات إنسانية غير معدّة بشكل مناسب من جديد لتعزيز قدراتهم ومواصلة هجماتهم المكثفة على الأحياء السكنية.

وجدد المسؤول العسكري الروسي التأكيد على أن الهدف الرئيسي لإعلان هدنات إنسانية في مدينة حلب هو تقديم مساعدة حقيقية لسكان الأحياء الشرقية بحلب الذين يمنعهم المسلحون من الخروج بغية استخدامهم دروعاً بشرية، وأوضح أن الإرهابيين يقومون بزرع الألغام في مداخل الممرات الإنسانية التي حددتها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب الروسي ويطلقون النار على جميع من يقترب منها.

من جهة أخرى بحث وزير الدفاع الروسي سيرغى شويغو مع مسؤولين عسكريين صينيين تطورات الأوضاع في سورية والعراق وليبيا، وقال شويغو خلال اجتماع عقده مع نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية شيوى تشى ليانغ في العاصمة الصينية بكين أمس، إن الأزمات ما زالت متواصلة ولم تلتئم الجروح التي لحقت بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولا سيما في سورية فضلاً عن الأحداث المتواصلة في العراق وليبيا، مشيراً إلى أن لدى الجانبين اليوم فرصة جيدة للبحث بالتفصيل فيما يجري هناك.

تشيكيا: مستقبل سورية لا يخص أوروبا

في غضون ذلك أكد وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاؤراليك أن تحديد مستقبل سورية هو أمر لا يخص أوروبا أو الغرب وإنما يخص السوريين وحدهم. وقال: إن على الغرب عدم التدخل في الشؤون السورية وإنما المساعدة في التوصل إلى وقف للأعمال القتالية وإحياء المحادثات السياسية وترك السوريين يختارون ويحددون مستقبلهم ومن سيمثلهم، لافتاً إلى أنه لو كان حل الأزمة ينحصر بين السوريين فقط لانتهت هذه الأزمة منذ فترة طويلة، معرباً عن ثقته بالتوصل إلى وقف الحرب وإطلاق العملية السياسية من جديد في سورية.