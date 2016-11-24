القوات العراقية تعزل الموصل بالكامل وتواصل تقدّمها باتجاه سنجار

تمكّنت قوات الحشد الشعبي العراقية، أمس، من عزل مدينة الموصل شمال العراق عن بقية المناطق المحيطة بها بشكل كامل، والوصول إلى قضاء سنجار، الواقع جنوب محافظة نينوى.

وأعلن الحشد الشعبي انتهاء المرحلة الرابعة تقريباً من عملياته غرب الموصل بعد الوصول إلى مطار تلعفر، وإغلاق الموصل تماماً عن جميع المحافظات في الجانب الغربي، وبقي فقط الطريق الرابط بين الموصل وتلعفر فقط، وهذه قضية داخلية ستعالج خلال الأيام المقبلة، بحسب بيان الحشد.

وأوضح البيان أن الهدف كان تقطيع الأوصال مع الجهة الغربية، وحصر الموصل من الجانب الغربي، بحيث لا يوجد أي ارتباط أو خط إمداد، مع استكمال الخطوات اللاحقة خلال الأيام القادمة للدخول في المراحل الأخيرة من تحرير الموصل.

وقال قائد قوات الرد السريع العراقية اللواء ثامر الحسيني: إن مهمة القوات العراقية صارت في مرحلتها الأخيرة قبل الدخول إلى مركز مدينة الموصل، وأكد أن فرقته تعمل على استنزاف قوات “داعش” تحضيراً لتطهير مركز المدينة، كما أكد استخدام “داعش” المدنيين كدروع بشرية، لافتاً إلى أنّ القوات العراقية تسعى دوماً لتحديد أهدافها بدقة وأنها تمكّنت من تحرير آلاف من المدنيين من قبضة التنظيم.

وقالت قيادة عمليات “قادمون يا نينوى”: إنها قامت بتحرير قرية قرة تبه شمال غرب محور الزاب جنوب غرب مدينة الموصل، كما قامت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب بتحرير 80 عمارة سكنية من مجمع عمارات الكرامة في حي الخضراء، ضمن الساحل الأيسر لمدينة الموصل.

يأتي ذلك بعد أن استعادت القوات العراقية 6 مرتفعات جنوب مدينة الموصل، وهي تل نصر، تل ناصر، تل السمن، تل واعي، تل الهشيم، وتل الذهب.

جاء ذلك مع انتهاء المرحلة الرابعة من عمليات غرب الموصل تقريباً، حيث أعلنت التوغّل داخل حيّ الانتصار وجديدة المفتي والسلام ويونس السبعاوي وفلسطين شرق المدينة، كما واصلت تطهير مناطق البكر والذهبية والخضراء والقادسية الأولى.

وفي جنوب الموصل دفعت قوات الحشد الشعبي بقوات النخبة لديها من أجل تعزيز تقدّمها في محور غرب تلعفر، وتحاصر إرهابيي “داعش” داخل مدينة تلعفر من ثلاثة محاور.

إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الحربي مقتل ما يسمى وزير إعلام تنظيم “داعش” الإرهابي لولاية نينوى بضربة جوية نفذها الطيران العراقي، ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي عن الخلية قولها: إن قوة تابعة لصقور الجو العراقي نفذت ضربة جوية في الساحل الأيمن لمدينة الموصل أسفرت عن مقتل ما يسمى وزير إعلام “داعش” لولاية نينوى، المدعو زياد خروفة، مشيرة إلى أنه مسؤول عن إنتاج الأفلام ومواقع الإصدارات لعصابات “داعش” الإرهابية.

يأتي ذلك فيما استشهد 3 عراقيين وأصيب 9 آخرون جراء وقوع أربعة تفجيرات إرهابية في عدة مناطق في بغداد.

وكالات