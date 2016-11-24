28 ألف شهيد وجريح ومعاق منذ بدء العدوان السعودي %85 من المستشفيات اليمنية ستغلق أبوابها

أعلنت وزارة الصحّة اليمنيّة أن 85% من المستشفيات ستغلق أبوابها، وأن عدد الشهداء والجرحى والمعاقين بلغ أكثر من 28 ألفاً، بسبب استمرار العدوان السعودي والحصار المفروض على اليمن.

وأشار الدكتور ناصر العرجلي، وكيل الوزارة لقطاع الطب العلاجي في مؤتمر صحفي بصنعاء، إلى أنّ قطاع الصحة في حالة يُرثى لها، وقال: إن المشافي والمرافق الصحية سجلت حتى 15 تشرين الثاني الجاري وصول أكثر من 28 ألف حالة، موضحاً أن عدد الشهداء بلغ 8300، منهم 1740 طفلاً و1265 امرأة، بينما بلغ عدد الجرحى 18500 جريح، منهم 2614 طفلاً و1995 امرأة، بينما وصل إجمالي الإعاقات الى 1650 حالة، مضيفاً: إن إجمالي المنشآت الصحية التي استهدفها العدوان السعودي بلغ 412 منشأة ووحدة صحية، منها 180 منشأة و232 وحدة صحية و61 سيارة إسعاف ومصنعا أوكسجين، مؤكداً بأن 3000 من الكوادر الطبّية الأجنبية في تخصّصات نادرة غادروا البلاد نتيجة العدوان الذي فرض تحدّياً أمام الوزارة لملء الفراغ الذي تركه الكادر الأجنبي.

ووجهت الوزارة في بيان نداء استغاثة للمنظمات الدولية والحقوقية بتقديم المساعدات الإنسانية سواء الغذائية أو الدوائية لليمن، مستنكرة استمرار تحالف بني سعود في عرقلة وصول المساعدات الدوائية والمستلزمات الطبية والإنسانية لليمن، وعدم السماح لآلاف المرضى من السفر للخارج للعلاج، محمّلة الأمم المتحدة وأجهزتها ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المسؤولية تجاه الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي بحق أبناء اليمن.

كما دعا الدكتور نصر القَدسي مدير هيئة مستشفى الجمهوري العالم والمنظمات الإنسانية للتدخل السريع من أجل وقف العدوان ورفع الحصار وإنقاذ وإغاثة الشعب اليمني، مؤكداً بأن القطاع الصحي اليمني على وشك كارثة صحية وإنسانية.

في الأثناء، ارتكب طيران نظام بنى سعود مجزرة جديدة بمحافظة حجة، حيث استهدفت غارتان سيارات للمواطنين بمنطقة عقاوة بمديرية حيران في المحافظة، أدت إلى استشهاد 16 يمنياً وإصابة 12 آخرين، أغلبهم في حالة حرجة، وقال سكان محليون: إن الضحايا كانوا يستقلون شاحنة في طريقهم للسوق المحلي.

كما أصيب خمسة مواطنين في غارات شنها طيران العدوان السعودي على منطقة قحزة بمحافظة صعدة شمالي اليمن، وأكدت مصادر محلية أنّ الغارات السعودية على مزرعة أحد المواطنين في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة أدت الى إصابة مواطن وألحقت أضراراً بعدد من المنازل المجاورة، وطالت الغارات أيضاً مدارس في محافظة تعز، ومنطقة صرف في صنعاء.

وفي ذمار، استهدف طيران العدوان مبنى المعهد المهني في قرية ذي سحر بمديرية عنس، ما تسبب في وقوع أضرار كبيرة في المبنى والمباني المجاورة، فيما استهدفت غارة منزل أحد المواطنين في منطقة المزروع في صعدة.

ورداً على العدوان السعودي نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية نوعية استهدفت موقعاً لمرتزقة العدوان في منطقة صالة بمحافظة تعز ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم وإحراق عدد من آلياتهم والاستيلاء على أسلحة كانت بحوزتهم. كما تمكّن الجيش اليمني واللجان من قنص 4 جنود سعوديين في موقع نشما في الربوعة بعسير، وقال مصدر عسكري: تمّ تدمير طاقم عسكري سعودي وهو في طريقه إلى الموقع.

في الأثناء، أكدت مصادر مطلعة أن قوات الجيش، مسنودة باللجان الشعبية، تمكنت من السيطرة على ثلاثة مواقع جديدة مجاورة لسلسلة جبال الجبيل بنهم شرق صنعاء، وتطهير تبة الاستطلاع وموقعين آخرين وطرد عناصر المرتزقة.