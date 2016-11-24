بعد الانتخابات الأمريكية.. الاحتلال يكثّف مشاريعه الاستيطانية في القدس

في أول خطة بناء استيطاني منذ انتخاب دونالد ترامب، أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إطلاق مخطط لإنشاء 500 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة، في إطار مواصلة مشاريعها التهويدية فيها، وقالت منظمة عير عاميم الإسرائيلية: “إن لجنة التخطيط والبناء قرّرت تقديم مخطط لبناء 500 وحدة في حي رمات شلومو الاستيطاني بالقدس”، فيما وصفت جهات ذات علاقة ببلدية الاحتلال في القدس المحتلة المشروع بأنه الأضخم الذي تتمّ المُصادقة عليه في لجان البناء خلال السنوات الأخيرة، مُضيفة: “إن هذه المصادقة المُتوقَّعة هي ثمرة نتائج الانتخابات الأميركية”.

وكان الكيان الصهيوني أعلن الأحد الماضي عن مخطط لإقامة 1440 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، وخاصة تلك التي تحيط بالمسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة.

يذكر أن سلطات الاحتلال تتبنى سياسة تهويدية ممنهجة لتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية، عبر إقامة وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية، وتغيير الوضع الديموغرافي التاريخي في القرى والمدن الفلسطينية، وخاصة في القدس المحتلة، وطرد الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم، واتخاذ قرارات تهجيرية قسرية تخالف القوانين والأعراف الدولية.

وقد أعلنت سلطات الاحتلال، في وقت سابق، عن نيتها بناء أكثر من 30 ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة، بعد انتخابات دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة.

وندد مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بقرارين اتخذتهما “إسرائيل” في الآونة الأخيرة يقضيان بتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية، داعياً “إسرائيل” إلى وقف هذه الممارسات التي تُعتبر “غير قانونية”، مشيراً أمام مجلس الأمن إلى تصويت أوّلي في الكنيست لإضفاء الشرعية على المستوطنات وإعادة تنشيط مشروع لبناء 500 وحدة سكنية جديدة في القدس المحتلة، وأضاف: “أدعو مرّة أخرى “إسرائيل” إلى الانصياع للدّعوات المتكرّرة لوقف البناء غير القانوني للوحدات السّكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس”.

يأتي ذلك فيما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فتيان فلسطينيين خلال مداهمات لبلدة حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وذكرت وكالة معاً الفلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت منازل الفتيان الخمسة وعاثت خراباً وتدميراً خلال تفتيشها لها.

وهددت قوات الاحتلال سكان البلدة بالمزيد من الإجراءات القمعية، بذريعة قيام أبنائهم برشق سياراتها وسيارات المستوطنين بالحجارة خلال سيرها على الشارع الرئيسي المجاور.

كما هدمت جرافات الاحتلال ثلاثة مبانٍ تقطنها عائلات فلسطينية في مدينة اللد بالأراضي المحتلة عام 1948 بحجة البناء دون ترخيص، وذكرت مصادر فلسطينية أن عملية الهدم تمّت تحت حراسة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، حيث قامت الجرافات بهدم البيوت التي تحوّلت إلى ركام، فيما بقي ساكنوها من أطفال ونساء وغيرهم في العراء في الجو البارد.

وبحسب ما أكد أصحاب المنازل المهدّمة فإنها مبنية منذ عام 1998.

وتواصل سلطات الاحتلال سياساتها في هدم وتدمير منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وذلك ضمن مخططها الرامي لتهجيرهم ودفعهم إلى ترك أراضيهم للاستيلاء عليها وإقامة مستوطنات عليها.

في السياق ذاته داهمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية واقتحمت مطبعة أصايل يافا وقامت بمصادرة “الهارديسكات” الخاصة بالمطبعة وثلاثة جوزات سفر ومصاغ، وقال صابر السعو، صاحب المطبعة، “إن جنود الاحتلال منعوه من دخول المطبعة، ولم يقدّموا له أي مبرر أو سبب لاقتحام المطبعة”.

كما قام جنود الاحتلال بمداهمة منزل المواطن أمجد حنتش، وقاموا بمصادرة مصاغ ذهبي وجهاز تلفزيون ورسيفر، دون معرفة الأسباب.