أوروبا تنتهك قيمها.. وتضيّق الخناق على الإعلام الروسي! بوتين: دليل على سقوط سياسي في فهم الديمقراطية

أسباب كثيرة، بعضها شخصي، هي التي دفعت بالبرلمان الأوروبي لإعداد واتخاذ قرار بمواجهة الإعلام الروسي، دون أي مراعاة للاعتبارات الديمقراطية التي تتبجح بها الدول الغربية كل يوم، وسط الاحتقان الحاصل بين موسكو والغرب على خلفية قضايا عدة، وصل حد اعتبار معدّي القرار أن مواجهة روسيا تضاهي محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، علماً أنهم لم يقدّموا شيئاً يذكر في هذا الخصوص، أي محاربة “داعش”.

الخطوة الأوروبية دفعت بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للتأكيد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن مواجهة وسائل الإعلام الخارجية دليل على سقوط سياسي في فهم الديمقراطية بالمجتمعات الغربية، فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مشروع القرار هذا يعدّ تمييزاً بحق الصحافة الروسية وانتهاكاً للقانون الدولي.

وقال بوتين، في تصريحات صحفية أدلى بها، أمس، إن “الجميع يحاول تعليم الآخرين الديمقراطية، لكن المنع ليس الوسيلة الأفضل”، معرباً عن أمله في ألا تفرض قيوداً حقيقية على عمل وسائل الإعلام الروسية، مهنئاً صحفيي شبكة “روسيا اليوم” الإعلامية ووكالة “سبوتنيك” للأنباء “على عملهم الناجح”.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية تبني البرلمان الأوروبي، في وقت سابق، قراراً بشأن مواجهة وسائل إعلام روسية، وصف فيها قناة “روسيا اليوم” ووكالة “سبوتنيك” بأنهما “الأكثر خطورة”.

وقد صوّت لصالح هذا القرار 304 نواب من بين 691 نائباً شاركوا في الاجتماع، فيما عارضه 179 نائباً، وامتنع 208 نواب عن التصويت.

تجدر الإشارة إلى أن القرار المعتمد لا يعتبر ملزماً ويحمل طابع توصية.

ورداً على القرار، أكد قسطنطين دولغوف، المفوض بشؤون حقوق الإنسان، والديمقراطية، في الخارجية الروسية في حديث تلفزيوني أن روسيا ستواصل طرح المسألة بشأن محاولات حظر نشاط وسائل إعلام روسية في عدد من الدول، مشيراً إلى أن معدّي مشروع القرار هذا يخشون العمل الفعال الذي يقوم به الإعلام الروسي.

وأعلنت مارغاريتا سيمونيان، رئيسة تحرير “روسيا اليوم”، أن المحامين التابعين للشبكة ولوكالة “سبوتنيك” يدرسون التوجه إلى المحكمة الأوروبية للطعن بالقرار، وأضافت: “سندافع عن حقوق المشاهدين في متابعة وجهات نظر أخرى بشتى الوسائل الإعلامية والقانونية المتاحة”، مؤكدة أن القرار الأوروبي يوجّه ضربة إلى عدد من وسائل الإعلام، مضيفة: إنه يعارض القوانين المتبعة في الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة.

ويزعم قرار البرلمان الأوروبي الذي يطلق عليه اسم “اتصالات استراتيجية للاتحاد الأوربي كوسيلة لمواجهة دعاية أطراف ثالثة”، أن روسيا تقوم بتمويل المؤسسات، والأحزاب المعارضة في الدول الأعضاء بالاتحاد، وتستخدم علاقاتها الثنائية بغية “بث الشقاق بين أعضاء الاتحاد”.

وجاء في القرار أن قناة “روسيا اليوم”، ووكالة “سبوتنيك”، وصندوق “العالم الروسي”، إضافة إلى وكالة “روس سوترودنيتشيستفو” التابعة لوزارة الخارجية الروسية، تمثّل “تهديداً إعلامياً للاتحاد الأوروبي”.

واعترفت آنا فوتيغا، النائبة في البرلمان الأوروبي عن بولندا، التي أعدت القرار، بوجود أسباب شخصية استندت إليها أثناء إعداده، وأوضحت، في أثناء كلمتها التي ألقتها أمام نواب البرلمان الأوروبي، أنها واجهت طيلة حياتها العلنية سياسة الاتحاد السوفييتي السابق والاتحاد الروسي التي تمارسها موسكو في مناطق نفوذها التقليدية، بحسب تعبيرها.

تجدر الإشارة إلى أن القرار الذي أعدته فوتيغا، تعرّض للانتقادات من قبل بعض النواب الأوروبيين، فقد أكد إيميريك شوبارد النائب الأوروبي عن فرنسا أن هذا القرار لا يأخذ في عين الاعتبار وجود دعاية مضادة لروسيا، فيما أعلن جان لوك شافاوزير، النائب الأوروبي الآخر عن فرنسا، أن النشاط الإعلامي الأمريكي هو الذي يمثل خطراً على الاتحاد الأوروبي، وليست الدعاية الروسية.

وكالات