حضرت الفرص وغاب المستثمرون والمعنيون وأصحاب القرار!؟

دمشق-البعث:

عروض استثمارية، وبكل صراحة وجدية نؤكّد أنها مغرية جداً لكل رأسمال ورجل أعمل وشركة تبحث عن -ليس فقط مجال– وإنما مجالات، وكلها فيها من المغريات الاستثمارية ما يلفت الانتباه إليها، لكن للأسف غاب من كنا نريد أن ينتبه لذلك، فكنا كمن “يُغني في الطاحونة”..!!؟.

هكذا كان واقع الحال لفعالية للمؤتمر الثاني لـ”فرص الاستثمار والتشاركية..” برعاية من وزارة الصناعة، الذي نظمته لجنة سيدات الأعمال في غرفة تجارة دمشق وريفها.

وكما يقول المثل:” الجمل بفرنك وما في فرنك”، مثل يوصِّف الحالة التي تعاني منها فرصنا الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية المغرية، لكنها عالية بكلفها وتنوّعها في كل القطاعات دون استثناء، فرص، ورغم أن اللعاب يسيل لها، إلا أن دونها معيقات قانونية وتمويلية وإجرائية وخلاف ذلك مما ظهر وتستتر، والمستهجن أنها لا تزال قائمة، علماً أنها أصبحت معروفة للكل، ومحط انتقاد من العام والخاص!.