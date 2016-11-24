تعطيل مشروع عقدة الشريعة-الحاضر وخسارة الـ 100 مليون

حماة-البعث:

لا يزال استكمال مشروع عقدة الشريعة-الحاضر يراوح في مكانه منذ خمس سنوات، جراء عدم تعاون الجهات المعنية والوصائية مع مجلس مدينة حماة، ما أوقف تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والبالغة كلفتها مئة مليون ليرة.

وبدا رئيس مجلس المدينة المهندس موفق ياسين باشوري متأسفاً لعدم التعاون ما قد يجمّد الموضوع، وبالتالي فقدان الاعتماد المقرّر من الوزارة وخسارته.

وفي التفاصيل أشار باشوري إلى إنجاز المرحلة الأولى من المشروع المسمى عقدة الشريعة-الحاضر، الذي يربط الحيين مع بعضهما، بعدما تمّ إنشاء جسر على مجرى نهر العاصي مقابل مبنى مجلس المدينة الممتد من طريق حي الحاضر وصولاً إلى الجامع الشرقي، ومع بداية المرحلة الثانية، وبعد شق وتسوية الطريق بين البساتين برضا الأهالي، دون أي اعتراضات، شكّل هدم بعض العقارات مشكلة، وتعطّل استكمال المرحلة الثانية من أهم مشروع حيوي يربط أكبر حيين في المدينة مع بعضهما البعض.