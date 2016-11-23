الشــاهــر : الفتوة يعيش معي يومياً

البعث- دير الزور

رحلة الكابتن عرفات الشاهر في الملاعب كلاعب في حماية الشباك لسنين طويلة، بدّل فيها اسم الفرق كثيراً ومراراً، تنقّل بين أندية دير الزور، ووصل إلى أندية دمشق، وعاد إلى فتوته ويقظته، ثم وصل إلى شباك الجزيرة في الحسكة، وعاد مجدداً إلى محطات قديمة وقف عندها، وختمها مع شباك الأزرق، وانطلق معهم مدرباً لفئاتهم العمرية، ثم تواصلت رحلة التدريب منذ عام 2005 حتى يومنا هذا، ويسرد “للبعث” عن مرحلته الماضية، ومشواره القادم بحديثه التالي: يبقى لنادي الفتوة الفضل الأكبر على مسيرتي الكروية، وكانت رغبتي بتلبية دعوته هذا الموسم أيضاً، لكن نادي النضال كان السبّاق، وقطعت عهداً معه، فكان العقد سارياً حتى اللحظة، وتجربة الفتوة هذا الموسم، وفي الدوري التصنيفي كانت ناجحة جداً، على الرغم من تأخر تشكيل مجلس الإدارة، ومع ذلك تكاتفت الأيدي، وتضافرت الجهود، وحققوا الهدف المنشود لجماهيرهم الغفيرة والكثيرة.

ويأمل الشاهر من إدارة الأزرق بالعمل منذ الآن وبجد وجدية لحرق المراحل القصيرة التي تفصلهم عن الدوري الممتاز، ووضع نصب أعينهم مراكز متقدمة، فهو قادر وجديد بالوصول إلى تحقيق طموحات جماهيرهم، خاصة وأنّ الفريق يملك أسماء جيدة وممزوجة بين لاعبي الشباب والخبرة، إلى جانب مجلس إدارة تثبت نجاحه في المرحلة الأولى من الاختبار، ويتوقع منه نجاحات قادمة أفضل وأجمل.

وبيّن الشاهر بأن رحلته القادمة ستكون على الأغلب إلى أحد الأندية اللبنانية لتدريب حراسها، بعد تجربة طويلة وناجحة في مختلف الأندية المحلية، والأمل بتجربة خارجية يكون فيها التمثيل السوري ناجحاً ومتميزاً كالعادة.