صناعيو فضلون يتعهّدون بالعودة في ستة أشهر

ريف دمشق – البعث

يستعدّ أصحاب مئات المنشآت الصناعية للعودة إلى مزرعة حي فضلون 2 الصناعية بالاتفاق مع غرفة الصناعة، لتشهد الـ6 أشهر القادمة إعادة تأهيل المعامل وانخراطها بالعمل والإنتاج، ومع أن بعض المعامل وعدت بأن تبدأ بعمليات الإنتاج خلال شهرين في الموقع الذي يعدّ أقرب المناطق الصناعية إلى المدينة دمشق ويضمّ نحو 2600 منشأة صناعية، فإن العديد من الصناعيين أكدوا أنهم ينتظرون بفارغ الصبر إعادة تأهيل المنطقة كي يعيدوا استئناف أعمالهم ونشاطاتهم الصناعية.

وبعد جولة تفقدية لمتابعة إعادة تأهيل البنية التحتية في مزرعة حي فضلون 2 الصناعية في منطقة السبينة بريف دمشق، واستكمالاً لجولة رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية لإعادة تأهيل وتشغيل المنطقة، أفاد المهندس علاء منير إبراهيم محافظ ريف دمشق بمتابعة عمليات التأهيل والترميم فيما يتعلق بالبنى التحتية للمنطقة وأنه تم رصد مبلغ 200 مليون لهذه الأعمال والعمل مستمر حالياً على إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية للمنطقة، ونحن حالياً في نهاية المشروع وبعد الكهرباء ستبدأ مشاريع صيانة المياه والصرف الصحي والطرق.

وعوّل المهندس سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق على الجهود التي تبذلها الحكومة للمتابعة اليومية لإعادة تأهيل المنطقة، وأشار خلدون حدة مدير شركة كهرباء ريف دمشق إلى استمرار الأعمال في إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية بالتعاون مع الصناعيين وأنه تم تركيب 4 مراكز تحويل باستطاعات مختلفة لهذه المنطقة، وسيتم وضع الكهرباء بالخدمة قريباً جداً بحيث يتم تأمينها لجميع الصناعيين وهناك مناطق أخرى تتم دراستها لوضعها بالخدمة أيضاً.