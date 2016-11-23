51 ألف غرسة زيتون (للبيع)

حماة – منير الأحمد

بدأت مديرية الزراعة في محافظة حماة بيع غراس الزيتون للمزارعين للموسم الزراعي الحالي. وبيّن المهندس صفوان كزكز رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمديرية زراعة حماة أن /51/ ألف غرسة زيتون جاهزة للبيع منتجة محلياً بمشاتل المديرية منها /41/ ألف غرسة زيتون في مشتل مدينة حماة و10 آلاف غرسة في مشتل الوراقة بمدينة مصياف، وبإمكان المواطن الحصول على /50/ غرسة زيتون بموجب البطاقة العائلية، وأنه تم تحديد سعر بيع الغرسة الواحدة من الزيتون بـ170 ليرة.

وأضاف كزكز: إن الأصناف المعتمدة للبيع هذا العام تتضمّن صنفي القيسي والصوراني الذين يتميّزان بتحملهما للأمراض وملائمتهما للظروف المناخية في مختلف مناطق المحافظة، فضلاً عن إنتاجيتهما المتميزة لثمار الزيتون والزيت، مشيراً إلى أن المديرية ستقوم خلال الأيام المقبلة بطرح غراس الأشجار المثمرة للبيع وخاصة غراس الحمضيات التي يتم استجرار كميات منها.