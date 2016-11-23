معالجات أضرار الإنتاج الزراعي قاصرة وخارج حسابات المردود؟!

اللاذقية – مروان حويجة

لا يمكن إغفال الأضرار المتكررة التي تطول المحاصيل الزراعية على مدار العام بشتائه وصيفه، كما الحال بالنسبة لمحاصيل الحمضيات والزيتون والتفاح والزراعات المحمية، وإذا كانت نسب التعويض عن الأضرار جدّ متواضعة وزهيدة حتى إنها لا تغطي جزءاً يسيراً من الكلف الإنتاجية فإن التوجه نحو تشجيع وحدات التصنيع والتسويق والتغليف والتعبئة التي يتكرر طرحها في معظم اجتماعات الشأن الزراعي والاستثماري من خلال دعم تمويل مثل هذه المنشآت بقروض ميّسرة، يمكّن من تأمين حلقة تصنيع للمنتج الزراعي المتضرر الذي تتوافر فيه قابلية التصنيع في منشآت صغيرة، وهذه الحلقة القابلة للتحقيق مهمة جداً لجهة الجدوى الاقتصادية ولأنها تشكّل قيمة مضافة حقيقية والأهم من ذلك كله أن المردود سيكون أفضل بكثير مقارنة مع تعويض الأضرار، كما أن تسويق المحصول المتضرر جزئياً من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي وتحميل صندوق الكوارث والجفاف قيمة هذه الأضرار لا يحلّ المشكلة ويلقي أعباء مادية على المؤسسة المستجرّة للمحصول المتضرر، وهنا ينبغي الأخذ بعين الاهتمام والجدية أن الظروف المناخية والأحوال الجوية تخلّف أضراراً زراعية موسمية تتباين في حجمها وآخرها 9 آلاف طن تفاح تضرّرت بفعل العوامل الجوية في محافظة اللاذقية، وقد اعتمدت مديرية زراعة اللاذقية واتحاد فلاحي المحافظة وفرع مؤسسة الخزن والتسويق إجراءات مشتركة لتسويق التفاح المتضرر بسبب الأحوال الجوية بما يكفل حقوق المزارعين بالحدّ الأدنى وعدم إلحاق الخسائر بهم، وتم الاتفاق على تحديد سعر التفاح المتضرر بـ 36 ليرة للكغ الواحد من أرض المزارع حيث قامت سيارات مؤسسة الخزن والتسويق باستجرار ونقل المحصول من المزارعين إلى معامل العصير وتم تحديد ثلاثة مراكز لتجميع محصول التفاح المتضرر لاستجراره بالشراء المباشر من المزارعين عبر ثلاث لجان فرعية من مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين ومؤسسة الخزن والتسويق. ولكن لو تمّ تحويل هذا الإنتاج المتضرر إلى التصنيع الجزئي أو الكلي كمربيات بعد الكشف عليه ومعاينته واتخاذ الإجراءات التحضيرية لكان المردود الاقتصادي أفضل للجميع بكل المؤشرات والمعطيات والمقاييس.