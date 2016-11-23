مطحنة اليرموك تعمل بخط واحد

درعا- دعاء الرفاعي

أدت الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة المتمثلة باعتداء المجموعات الإرهابية المسلحة إلى خروج أحد خطوط إنتاج مطحنة اليرموك عن الخدمة، وأشار مدير المطحنة المهندس حميدي الخليل لـ”البعث” إلى أن المطحنة تعمل حالياً بخط إنتاج واحد وبطاقة طحنية 100طن في حال توفرت الكهرباء، ونوّه الخليل إلى أن النقص بالطاقة الطحنية سببه أعطال المولدة وسيتم تلافيه بإصلاحها.

وفيما يتعلق بمادة الدقيق الواصلة لجميع الأفران نفى الخليل وجود نقص، مبيّناً أن الدقيق وفق المواصفات السورية، والعمل مستمر لمتابعة الدقيق المشحون والصادر من المطحنة لمنع حدوث أي تهريب. كما بيّن مدير المطحنة أن كوادر المطحنة تسعى لإعادة أتمتة المطحنة كما كانت عليه قبل الأزمة بما فيه خدمة المصلحة العامة وسهولة العمل.