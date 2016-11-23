400 محل تجاري إلى قلب حمص

حمص- نزار جمول

أبدى محافظ حمص طلال البرازي اهتماماً كبيراً بضرورة تفعيل الحياة الاقتصادية وإعادة مؤسسات الدولة إلى وضعها الطبيعي، ليعتبر خلال لقاء الفعاليات التجارية والاقتصادية أن مؤشرات التعافي المتسارع لقلب حمص التجاري بدأت تؤتي ثمارها بعد إزالة الأطنان من الأنقاض وتوفير الدعم مع بعض المنظمات الدولية من أجل تأهيل الأسواق التجارية، وبيّن أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع تأهيل الأسواق مع عودة 15% من التجار والمتوقع أن يعود حوالي 400 محل تجاري خلال الستة أشهر القادمة إلى وسط حمص في الأسواق التراثية القديمة وسوق الناعورة.

وتركز اللقاء حول الإسراع بترميم وصيانة المحال التجارية وتأمين وسائط نقل بشكل مباشر لهذه المحال في الأسواق المستهدفة لكي تتعزز العلاقة من جديد بين التاجر والزبون، وطالب تجار حمص بمنحهم قروضاً ميسرة وتشغيلية ومراقبة توظيفها من أجل إعادة افتتاح محالهم التجارية مع تأمين الكهرباء إليها، مع ضرورة وجود مصانع مصغرة وعدم الاقتصار على الاستهلاك، والعمل على توظيف رؤوس الأموال في مشاريع إنمائية ربحية.