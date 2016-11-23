اغتيال الأخضر..!؟

على الرّغم من الجهود المُضنية والإمكانات المتواضعة؛ لرجال الإطفاء الذين تُرفع لهم القبعة؛ على تفانيهم وبسالتهم؛ فإنّ الحرائق التي استنزفتهم مؤخّراً، ولأكثر من ثلاثة أيام لإخمادها، في غابات ريف اللاذقية مُلتهمةً أكثر من 130 هكتاراً من الغابات، منها نحو 40% أشجار زيتون مثمرة ومحاصيل زراعيّة؛ في ظلّ عجز رسميّ عن السّيطرة على الحريق عبّر عنه محافظ اللاذقية بالقول: “إنّ الحرائق انتشرت بشكل سريع بسبب تطاير كرات اللّهب جرّاء الرّياح الشديدة التي وصلت سرعتها إلى أكثر من 50 كيلومتراً في الساعة”. مُبرّراً الاستنجاد بفرق من محافظات أخرى؛ شاركت في عمليات الإطفاء بأكثر من 90 سيارة إطفاء وصهريج مياه.

فإنّ ثمّة ما يشي بخلل كبير قوامه: بدائية المعالجة وارتجاليتها وافتقارها إلى أدنى مقوّمات التّنظيم والمأسسة. بقدر ما يكشف عن تقصير منقطع النّظير من قبل مسؤولي حراجنا في وزارة الزراعة؛ ألفُ باء تجلياته: عدم الإفادة من دروس الحرائق السابقة التي أتت نيرانها على مساحات شاسعة من أخضر غاباتنا، والأنكى: عدم وجود “خطّة وطنيّة” أو “إدارة تشاركيّة متكاملة” لحرائق الغابات، والتي لطالما كانت عنواناً برّاقاً لمؤتمرات وندوات وورشات عمل، والتي لم تتجاوز كونها منصّات تنظير لا ارتسامات أو إسقاطات لها على أرض الواقع.

خللٌ تكشفه مفردات رجال الإطفاء الذين يصطلون نار الحرائق بصدور عارية، وسئموا كثرة الشكوى من الشحّ الشديد في الصّهاريج والآليات والتّجهيزات، والتلكؤ في اعتماد نظام الإطفاء بالبودرة بدلاً من المياه، ناهيك بعدم توافر المسطحات المائية الكافية ضمن الغابات للاعتماد عليها في عمليات الإطفاء.

وإذْ يغدو مُلحّاً أن تُرمّم وزارة الزراعة أداءها الحراجي وعلى وجه السرعة؛ من خلال الاستئناس بما تعتمده الدول من تقنيات متقدمة في الإنذار المبكر عبر فرق الإطفاء الجوّالة المجهّزة والمدربة، وفتح المزيد من خطوط النار الواسعة والعريضة قبل كل موسم للحرائق مزوّدة بشبكات آبار ومناهل للمياه، إضافة إلى تدريب قادة ميدانيين للحرائق؛ يتمتعون باستقلالية قرارهم أثناء قيامهم بعملهم مع تأمين كلّ مستلزمات الدّعم لهم، وكذلك التدريب على تقنيات التّدخل السريع في مكافحة الحرائق، وإنشاء مراصد وأبراج مراقبة للغابات، إضافة إلى تشييد غرف عمليات للدفاع المدني في قلب الغابات، ومشاركة بلديات القرى المتاخمة للغابات في عمليات التدخّل السريع وتمكينها من تقديم الدعم اللّوجستي لرجال الإطفاء.

فإنّه لا بُدّ لوزارة الداخلية من تحمّل مسؤوليتها الوطنية في التصدّي الحازم لمافيا تفحيم الغابات، ومُرتزقة قطع الأشجار وبيعها، والتي غدت مهنة يمارسها الكثير من ضعاف النفوس ضمن شبكات، وبات جليّاً أن ظاهرة افتعال الحرائق في الغابات تمهيداً لعمليات التفحيم؛ حوّلت غاباتنا ومناطقنا الحراجية إلى مناجم تدرّ ذهباً على هذه المافيات وشركائهم من الخارجين على القانون الذين يغتالون بدمٍ باردٍ هُوية وطن..!.

أيمن علي

Aymanali66@hotmail.com