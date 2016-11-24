خطر الإرهاب يصل إلى تايلاند وكازاخستان “حظر الكيميائي” تحذّر من هجمات كيميائية لـ “داعش” في أوروبا

تشهد أوروبا موجة قلق واسعة خوفاً من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض دولها وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها، ولا سيما بعد وقوع هجمات إرهابية في مدن أوروبية عدة مثل باريس وبروكسل ونيس، وآخرها كان أمس عندما حذّر مدير قسم التوثيق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة فيليب دنييه من احتمال أن يشن إرهابيو تنظيم داعش، العائدون من سورية، هجمات في بلدانهم الأصلية باستخدام أسلحة كيميائية، وقال دنييه خلال مؤتمر دفاعي في باريس: إن أحد المخاطر التي ينبغي علينا مواجهتها وتوفير أسلوب للتعامل معها، ولا سيما بعد تعلّم تنظيم داعش كيفية صنع غاز الخردل هو أن يعود أحد الأشخاص الذين تعلّموا كيفية صنع هذه المادة إلى بلداننا ويساعد في تنفيذ هجمات باستخدامها.

إلى ذلك، أصدر القضاء الكازاخستاني حكماً بالسجن لمدة ست سنوات على مواطن كازاخستاني متورط في دعم تنظيم داعش الإرهابي والترويج له ومحاولة السفر إلى سورية بهدف الانخراط في صفوفه، ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المكتب الصحفي في محكمة اكمولا الإقليمية قوله: إن المحكمة قضت بسجن الكازاخستاني البالغ من العمر 28 عاماً مدة ست سنوات ومصادرة ممتلكاته بعد ثبوت تورطه في نشر مواد دعائية إرهابية جمعها من المواقع الالكترونية في شبكة الانترنت، وقد أقر لأشخاص آخرين بعزمه السفر إلى سورية أو ارتكاب أعمال إرهابية في كازاخستان.

وفي سياق متصل، كشفت الشرطة التايلاندية أن مواطنين تايلانديين يتمركزون بشكل أساسي في أقصى جنوب البلاد يرتبطون بعلاقات مع إرهابيي داعش ويقدمون الدعم والتمويل للتنظيم المتطرف، وجاء اعتراف الشرطة التايلاندية، وهو الأول من نوعه، بعد تلقي سلطات البلاد معلومات من الشرطة الاسترالية تفيد بأن بعض المجموعات المتطرفة في تايلاند والتي كانت تنأى بنفسها عن تنظيمات إرهابية أخرى كالقاعدة تقدم الدعم المادي لتنظيم داعش الارهابي، وقال سريفارا رانسيبراهماناكول نائب قائد الشرطة التايلاندية: إن الشرطة الاسترالية وفرت لنا معلومات مهمة بشأن وجود تايلانديين لهم صلات بداعش وأن العديد منهم تنقلوا مراراً وتكراراً بين سورية وتايلاند وهو ما شكل جزءاً من تحقيقات مكثفة كنا نجريها بالفعل بهذا الخصوص وأدت إلى تأكيد وجود صلات بينهم وبين هذا التنظيم.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا أن التحقيقات في هذه القضية متواصلة لتحديد الأشخاص المرتبطين بهذا التنظيم المتطرف الذي يبحث عن فرص جديدة لبسط نفوذه في الدول الأخرى على خلفية الخسائر التي يتكبدها في الشرق الأوسط، وقال: يشكل تنظيم داعش خطراً على العالم برمته فيما تواجه كل دولة هذا التحدي.

وكالات