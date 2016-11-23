خروج دفعة جديدة من الأهالي من شرق حلب

حلب-معن الغادري:

نجح 10 أشخاص، بينهم أطفال ونساء، من الخروج من شرق حلب، ليل أمس، وذلك عبر معبر بستان القصر، وكان في استقبالهم أبطال الجيش العربي السوري، والذين ساهموا في إيصالهم إلى مقر فرع حلب للحزب، وكان في استقبالهم الرفيقان أمين الفرع أحمد صالح إبراهيم ومحافظ حلب حسين دياب، واللذان أكدا أنه تمّ تجهيز كل ما يلزم لاستقبال كل الأهالي القادمين من شرق حلب، من أماكن إقامة ومستلزمات خدمية وغذائية وصحية، وشددا على أن الإرهاب لن يكون له مكان على أرض حلب الطاهرة، وعلى أن باب العفو والمسامحة مفتوح أمام من ضل الطريق.

وبيّن عبد القادر فارس أنه لا يوجد بيئة حاضنة للإرهابيين في الأحياء التي يسيطرون عليها، وأنهم يمارسون أبشع أشكال التعامل مع الأهالي ويمنعونهم من الخروج، في الوقت الذي يحتكرون المواد الغذائية ويبيعونها بأسعار خيالية للأهالي.

من جانبها قالت السيدة ريم محمد الحسن: إن الحياة كانت صعبة وقاسية وعانوا الكثير من بطش وقتل ونهب وسرقة الإرهابيين لأرزاقهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وحرمانهم من الطعام والماء وكل مستلزمات العيش والحياة.

وأكد الطفلان محمد ومريم الحسن أنهما حرما من كل حقوق الطفولة، ومنعا من متابعة دراستهما واللعب مع أقرانهم، وأبديا فرحة كبيرة بعد خروجهما من الأحياء الشرقية ليعيشوا حياة آمنة وطبيعية والعودة إلى المدرسة لمتابعة تعليمهما.