وفد روسي رفيع المستوى في دمشق لتطوير العلاقات.. وتوقيع 3 بروتوكولات تعاون الرئيس الأسد: الدعم الروسي لسورية ساهم في التخفيف من معاناة الشعب السوري

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد وفداً روسياً برئاسة ديمتري روغوزين، نائب رئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية، ونواب وزراء الخارجية والدفاع والتنمية الاقتصادية والطاقة والزراعة في جمهورية روسيا الاتحادية، وتناول الحديث خلال اللقاء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط سورية وروسيا، والتنسيق القائم بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب، إلى جانب التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأشار الرئيس الأسد إلى أن السياسات والمواقف التي تنتهجها روسيا، سواء على المستوى الدولي أو ما يتعلّق بالحرب الإرهابية التي تتعرّض لها سورية، أكدت موقع موسكو الطبيعي كقوة عظمى، أساسها المبادئ والقيم والتمسّك بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقّها في تقرير مصيرها.

ولفت الرئيس الأسد إلى أهمية الدعم الروسي لسورية في مختلف المجالات، وخصوصاً في الجانب الاقتصادي، لأنه ساهم بشكل ملموس في التخفيف من معاناة الشعب السوري، بسبب الحرب الإرهابية التي يتعرّض لها، والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه منذ سنوات.

من جانبه أكد روغوزين أن الهدف الرئيسي للدعم العسكري والاقتصادي والسياسي الذي تقدّمه روسيا للحكومة والشعب السوري هو تعزيز مقوّمات الصمود في مواجهة الإرهاب، الذي يرتكب جرائم مروّعة بحق السوريين، والذي تجاوز خطره سورية ليمتد إلى بقاع كثيرة من العالم.

كما اتفق الجانبان خلال اللقاء على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية، والتبادل التجاري، والاستثمار والنفط والغاز والنقل.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، ووزير المالية مأمون حمدان، ووزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني، ومعاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، والسفير الروسي بدمشق الكسندر كينشاك.

في السياق ذاته التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس روغوزين والوفد المرافق.

وعبّر المهندس خميس عن تقديره وشكره لجمهورية روسيا الاتحادية، شعباً وقيادة، لدعمهم ووقوفهم إلى جانب الشعب السوري، مؤكداً أن الحكومة السورية تعمل باتجاهين أساسيين يتمثّلان بدعم قواتنا المسلحة في دحر الإرهاب وبالتصدي لتداعيات الواقع الاقتصادي الذي أفرزته هذه الحرب على سورية، وشدد على أن الحكومة السورية حريصة على تطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا، والارتقاء بها لمستوى العلاقات السياسية، وستعمل على تذليل أي عقبات في سبيل تعزيز هذا التعاون.

من جانبه أكد روغوزين أن زيارة الوفد ليست فقط لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي، وإنما مباحثات متكاملة مع القيادة السورية على مختلف الصعد، مشيراً إلى أن نجاح العملية العسكرية في سورية لا يتمّ دون دعم الحياة الاقتصادية للمواطنين للاستمرار في العمل وتحقيق الانتصار.

حضر الاجتماع وزراء الخارجية والمغتربين والمالية والنفط والثروة المعدنية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والدكتور سوسان والسفير الروسي بدمشق.

توقيع 3 بروتوكولات تعاون جمركي

بعد ذلك عقدت اللجنة السورية الروسية المشتركة، برئاسة الوزير المعلم عن الجانب السوري، وروغوزين عن الجانب الروسي، جلسة مباحثات اقتصادية، أثمرت عن التأشير بالأحرف الأولى على ثلاثة بروتوكولات للتعاون في المجال الجمركي بين مديرية الجمارك العامة في الجمهورية العربية السورية وهيئة الجمارك الفيدرالية في روسيا الاتحادية، حول تنظيم المعلومات التمهيدية ما قبل وصول البضائع والمركبات التي يتمّ نقلها بين البلدين، وتبادل المعلومات المتعلّقة بالقيمة الجمركية للبضائع المنقولة بين روسيا الاتحادية وسورية، والتعاون في مجال تبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة وفقاً للنظام الموحّد للأفضليات التعريفية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأكد الوزير المعلم الدور الكبير لدعم الأصدقاء في روسيا الاتحادية في تمكين سورية من مواجهة العدوان الإرهابي الذي تتعرّض له، ولفت إلى أن تداعيات الحرب الإرهابية على سورية سببت حاجة السوريين إلى الدعم الاقتصادي، من القمح والفيول، للتخفيف من معاناة السوريين، وشدد على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتمكين المنتجات السورية من الولوج إلى السوق الروسية، بهدف تحقيق شراكة استراتيجية اقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن سورية ستعطي الأولوية في مشاريع إعادة الإعمار إلى الأصدقاء، ومنهم الشركات الروسية، في مختلف المجالات.

وأكد روغوزين أهمية دعم الحكومة السورية للشركات الروسية، التي تقدّم عروضاً لتخديم البنى التحتية في سورية، وتقديم التسهيلات لها، ومتابعة هذه المشاريع من قبل الجانبين.

شارك في جلسة المباحثات كل من وزراء المالية والنفط والثروة المعدنية ومعاونيهما ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومعاونه ومعاوني وزراء الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة الخارجية والكهرباء والزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي ومديري التخطيط في الوزارات المعنية ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية واتحاد المصدرين السوريين ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها.

زيارة الجامع الأموي بدمشق

إلى ذلك قام روغوزين والوفد الروسي، رفيع المستوى، بزيارة إلى الجامع الأموي بدمشق، وضريح القائد صلاح الدين الأيوبي، واستمع إلى عرض عن تاريخ المسجد الأموي، وتجوّل في كل أرجاء المسجد.

وفي تصريح لمندوب سانا أعرب روغوزين عن إعجابه بهذا الأثر التاريخي والروحي الكبير، مشيراً إلى أن سورية كانت على مر التاريخ ملتقى الحضارات، وعبّر عن تمنياته بأن يعود السلام والأمن إلى كل أرجاء سورية لتعود إلى ممارسة دورها الحضاري في التاريخ الإنساني.

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